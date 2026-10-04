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domingo, 4 outubro

Eleições

Kátia Chaves e Eduardo Fortes fazem história como primeiro casal eleito para a Assembleia do Tocantins

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

Eleitos pelo Republicanos na mesma eleição, os dois protagonizam uma conquista inédita na política estadual

Por Redação

Kátia Chaves conquistou seu primeiro mandato de deputada estadual neste domingo, 4 de outubro, e, ao lado do esposo, Eduardo Fortes, escreveu um novo capítulo na história política do Tocantins. Com a reeleição de Eduardo, os dois se tornam o primeiro casal eleito simultaneamente para a Assembleia Legislativa do Tocantins pelo mesmo partido, o Republicanos.

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Uma conquista histórica no Tocantins

O resultado reúne duas trajetórias que, a partir de 2027, passarão a compartilhar o Parlamento estadual. Kátia chega ao primeiro mandato com experiência na gestão pública, enquanto Eduardo Fortes renova seu trabalho como deputado estadual. Assim, marido e mulher ocuparão cadeiras na mesma legislatura, em uma composição inédita na política tocantinense.

Representatividade para o Bico do Papagaio

Natural de Tocantinópolis, Kátia leva à Assembleia suas raízes no Bico do Papagaio. Sua eleição fortalece a representação feminina da região e amplia o espaço para pautas que marcaram sua campanha, como a defesa das mães atípicas, das crianças, dos idosos e das pessoas com deficiência.

Durante a campanha, Kátia também destacou o compromisso de representar famílias que enfrentam desafios relacionados ao cuidado, à inclusão e ao acesso a serviços públicos. Entre suas prioridades estão o fortalecimento das políticas de saúde da mulher, o apoio às mães atípicas, a proteção das crianças e a garantia de mais atenção e dignidade à população idosa.

Da gestão pública ao mandato popular

Com passagem pela Assistência Social e pela Governadoria, Kátia construiu uma trajetória ligada ao atendimento de demandas e à articulação de soluções na administração pública. Agora, levará essa experiência ao Legislativo, onde terá a responsabilidade de propor leis, fiscalizar as ações do poder público e cobrar resultados para a população.

A vitória consolida uma caminhada marcada por encontros, escuta e mobilização e inaugura uma nova etapa. O desafio, a partir de agora, será transformar a confiança recebida nas urnas em presença, trabalho e compromisso com o Tocantins, especialmente com as mães atípicas, as crianças, os idosos e as famílias que mais precisam de apoio.

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