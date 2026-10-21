Michelle Bolsonaro e lideranças conservadoras reforçam campanha de Dorinha em Palmas

Por Wesley Silas

Em evento realizado na noite desta quinta-feira (21), no Cristal Hall, a ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) participou do ato político “Todas por Ela” em apoio à candidatura da senadora Professora Dorinha (União Brasil) ao Governo do Tocantins. O encontro reuniu figuras nacionais da direita, como as senadoras Damares Alves (Republicanos-DF) e Bia Kicis (PL-DF), o vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes (PL-TO), a prefeita de Palmas, Josi Nunes (UB), e a deputada federal Janad Valcari (PL-TO).

Alinhamento com a direita e orientação de voto

Durante o discurso, Michelle Bolsonaro ressaltou o alinhamento da candidatura de Professora Dorinha com os valores conservadores e enfatizou a necessidade de orientação direta ao eleitorado na reta final da disputa.

A senadora enfatizou a diferenciação dos números de urna para evitar erros do eleitorado, citando o ocorrido no Distrito Federal no primeiro turno, quando a candidata Celina Leão (PP) obteve 49,93% dos votos válidos (825.530 votos) e não liquidou a disputa na primeira etapa devido ao voto nulo ou incorreto de eleitores que digitaram a legenda presidencial repetidamente.

“Por mais que Flávio Bolsonaro seja 22, a Professora Dorinha é 44. Precisamos ensinar o eleitor e a juventude a multiplicar essa informação para não corrermos o risco de perder votos por confusão na urna.” — Michelle Bolsonaro.

A ex-primeira-dama também destacou o trabalho parlamentar da candidata do União Brasil no Congresso Nacional, citando projetos voltados à educação, saúde, doenças raras e inclusão social.

“Com a Professora Dorinha governadora, ela vai ter esse olhar especial para as mães atípicas, para a nossa amada comunidade surda que ficou por tanto tempo na invisibilidade, para a segurança pública, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura e para o agro.”

Disputa pelo espaço conservador no Estado

A mobilização de lideranças nacionais em Palmas ocorre em um momento estratégico da campanha. O adversário de Dorinha na disputa estadual, Vicentinho Júnior (PSDB) — que lidera em recortes de pesquisas eleitorais —, vinha buscando construir pontes com o eleitorado conservador, utilizando inclusive imagens de apoio de figuras do PL, como o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, em seus materiais de propaganda.

A presença de Michelle Bolsonaro, Damares Alves e Bia Kicis no Palanque de Dorinha visa consolidar o palanque oficial da direita nacional no Tocantins, delimitando o apoio formal do núcleo bolsonarista ao projeto do União Brasil no estado.

Disputa pela hegemonia do eleitorado conservador no estado

A mobilização ostensiva de nomes expressivos da direita nacional — como as senadoras Damares Alves (Republicanos) e Bia Kicis (PL-DF), o vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes (PL), a deputada estadual Janad Valcari (PL) e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB) — busca redefinir o desenho político nas vésperas do segundo turno.

Até o momento, o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB), concorrente na disputa ao Palácio Araguaia, vinha associando sua imagem ao eleitorado conservador e utilizando materiais de campanha com menções ao candidato presidencial Flávio Bolsonaro. A presença das principais lideranças do PL e a chancela do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por telefone ao lado de Dorinha visam neutralizar a estratégia do adversário e centralizar os votos do segmento bolsonarista na candidatura do União Brasil.

Reorganização de forças e peso das alianças nacionais

A entrada direta das principais figuras da direita brasileira na campanha tocantinense reflete o caráter decisivo do eleitorado conservador para o desfecho da eleição estadual. Ao atuar presencialmente para desfazer ambiguidades em torno da candidatura que representa o grupo, a cúpula nacional do PL tenta estancar a divisão de votos provocada pela propaganda do adversário. O movimento eleva a temperatura na contagem regressiva para o segundo turno, transforma a disputa estadual em um reflexo direto do embate nacional e testa a capacidade de transferência de votos das lideranças conservadoras sobre a decisão final do eleitor tocantinense.

Chancela à trajetória e candidatura ao Governo do Tocantins:

“Eu não poderia deixar de vir aqui dar o meu abraço a essa mulher extraordinária, Professora Dorinha, de quem me orgulho tanto. Uma mulher tão competente: três mandatos de deputada federal, senadora e, com certeza, vamos eleger a primeira governadora do estado do Tocantins.”

Papel das mulheres cristãs e conservadoras na gestão pública:

“Nós, mulheres de direita, mulheres cristãs que amamos a nossa família, a gente não quer competir com os homens. A gente quer caminhar juntos, quer somar, mas nós entendemos o nosso lugar e que este é o momento em que as mulheres podem e vão governar.”