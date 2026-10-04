Operação Eleições 2026: Tocantins mobiliza mais de 3,2 mil agentes no 1º turno

O Centro Integrado de Comando e Controle do Estado do Tocantins (CICCE/TO) deu início, nas primeiras horas deste domingo (4), à Operação Eleições 2026. A força-tarefa conta com a mobilização de 3.234 profissionais de segurança pública e 874 viaturas.dedicados a garantir a tranquilidade do eleitorado e a integridade do processo eleitoral em todo o estado durante o primeiro turno. Leia a matéria e saiba como denunciar irregularidades nas eleições e.confira as primeiras ocorrências de crimes eleitorais.

Por Wesley Silas

A operação reúne de forma integrada diversos órgãos estaduais e federais, incluindo a Secretaria da Segurança Pública (SSP/TO), Polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal e Penal, além do Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, Guarda Metropolitana de Palmas, Detran e Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Foco na segurança global e infraestrutura

Além do policiamento ostensivo e da proteção direta a eleitores e candidatos, o CICCE/TO atua no monitoramento de:

* Infraestruturas críticas: Proteção de locais estratégicos essenciais para o funcionamento das urnas e apuração.

* Mobilidade urbana e rodoviária: Garantia do fluxo nas vias de acesso aos locais de votação.

* Ambiente virtual: Acompanhamento de crimes cibernéticos e desinformação relacionados ao pleito.

Todas as ocorrências e dados operacionais são repassados em tempo real ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE/TO), órgão situacional responsável pela coordenação das eleições no estado.

Primeiras ocorrências do dia

De acordo com o primeiro balanço oficial divulgado pelo comando central às 08h18, foram registradas seis ocorrências no início das votações:

Tipo de Ocorrência | Quantidade

| Desobediência à Justiça Eleitoral | 3 |

| Compra de votos (captação ilícita) | 2 |

| Propaganda eleitoral irregular | 1 |

Saiba como denunciar irregularidades nas eleições

Os cidadãos que presenciarem atos ilícitos ou irregularidades eleitorais dispõem de canais diretos para formalizar denúncias ao longo de todo o fim de semana:

* Ouvidoria-Geral do MPTO (Disque 127): O Ministério Público do Estado do Tocantins atende em regime de plantão no sábado (3) e no domingo (4) por meio do telefone 127.

* Aplicativo Pardal Móvel: Ferramenta gratuita da Justiça Eleitoral desenvolvida para receber denúncias de propaganda eleitoral irregular e outros abusos, disponível para download em dispositivos Android.e iOS.

* Canais de atendimento do MPTO: Durante o expediente regular, a Ouvidoria-Geral do MPTO também recebe manifestações via WhatsApp (63) 9100-2720 e pelo e-mail [email protected]

O CICCE/TO reforça que novos boletins informativos serão emitidos ao longo do dia para atualizar o panorama da segurança pública e do pleito no estado.