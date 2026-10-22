Pastores e lideranças religiosas declaram apoio a Vicentinho e reforçam mobilização evangélica no Tocantins

Reunião da Coemadetins reuniu lideranças religiosas em torno da candidatura de Vicentinho Júnior, representado pelo senador Vicentinho Alves, e da defesa de um novo ciclo para o Estado.

Por Redação

Pastores e lideranças evangélicas de diversos municípios do Tocantins se reuniram na noite desta quarta-feira (21), em Palmas, em um encontro promovido pela Convenção de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Tocantins (Coemadetins), para declarar publicamente apoio à candidatura de Vicentinho Júnior ao Governo do Estado. Representado pelo pai, o senador Vicentinho Alves, o candidato recebeu o respaldo de dirigentes da convenção, presidentes de campo e representantes de outros ministérios religiosos, em uma manifestação de confiança no projeto político do 45.

O presidente da Coemadetins, pastor Claudemir Lopes, destacou que o apoio é resultado de uma decisão coletiva. Ele também ressaltou a participação de lideranças de outros ministérios que compartilham o apoio à candidatura. Ao relembrar o início de sua aproximação com o projeto político, Claudemir afirmou que já enxergava em Vicentinho Júnior uma esperança para o estado. “Hoje, essa declaração de apoio é uma decisão coletiva da nossa convenção, construída com o conselho, a diretoria e os presidentes de campo. Estamos juntos nesse propósito de levar Vicentinho ao Governo do Estado”, afirmou o pastor Claudemir Lopes.

Durante o encontro, o senador Vicentinho Alves destacou a importância da participação das igrejas e das lideranças religiosas na mobilização política. Ao falar sobre a candidatura do filho, afirmou acreditar que ela representa a oportunidade de virar uma página na história do Tocantins, com um governo voltado para as pessoas, atento à economia e comprometido com o respeito a todos os cidadãos. Também ressaltou que governar exige diálogo e responsabilidade com toda a população, independentemente de posicionamentos políticos.

“Recebo esse apoio com muita gratidão e com a fé ainda mais fortalecida. Saber que tantos pastores, que estão diariamente ao lado das famílias e conhecem de perto as necessidades do nosso povo, acreditam no nosso projeto é uma grande honra. Peço a Deus sabedoria, equilíbrio e força para seguir nessa caminhada, sempre com o compromisso de cuidar das pessoas e trabalhar por um Tocantins melhor para todos”, afirmou Vicentinho Júnior.

A reunião reforçou a mobilização de lideranças evangélicas em torno da candidatura de Vicentinho Júnior neste segundo turno. A declaração pública da Coemadetins e a participação de representantes de diferentes ministérios ampliam a demonstração de apoio religioso ao projeto do candidato, em um momento decisivo da disputa pelo Governo do Tocantins.