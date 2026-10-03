PF prende três pessoas em flagrante por compra de votos em Gurupi (TO)

Por Redação

A Polícia Federal prendeu em flagrante, neste sábado (3), três pessoas investigadas por corrupção eleitoral no município de Gurupi (TO). Entre os detidos estão o suspeito de intermediar o pagamento e duas eleitoras que teriam recebido dinheiro em troca do compromisso de voto para as Eleições Gerais de 2026.

Segundo a apuração preliminar, o intermediário ofereceu e entregou quantias em dinheiro às eleitoras para garantir votos a um determinado candidato. A PF informou que as investigações continuam para identificar a origem dos recursos, apurar o envolvimento de outros suspeitos e consolidar as provas do caso. Informação de bastidores apontam que entre os presos está Thiago que trabalha na campanha do candidato a deputado Eduardo Andrade (PSDB); mas foi librado após pagar fiança de 07 salários mínimos.

Se condenados, os envolvidos poderão responder por corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), crime que prevê pena de até quatro anos de reclusão, além de multa.

Com informações da PF