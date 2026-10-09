Prefeito de Darcinópolis e vereadores declaram apoio a Vicentinho Júnior

Raimundo Curica, Daniel do Povo e James Vaqueiro, do Republicanos, anunciam adesão à candidatura do PSDB ao Governo do Tocantins

Por Redação

O prefeito de Darcinópolis, Raimundo Curica, e os vereadores Daniel do Povo e James Vaqueiro, todos do Republicanos, declararam apoio a Vicentinho Júnior (PSDB) na disputa pelo Governo do Tocantins no segundo turno, marcado para 25 de outubro. A manifestação reúne o chefe do Executivo municipal e dois integrantes da Câmara de Vereadores em torno da candidatura.

A adesão das três lideranças amplia a articulação política de Vicentinho em Darcinópolis, no norte do estado, e fortalece o diálogo com representantes da administração municipal e do Legislativo local.

Vicentinho Júnior agradeceu a manifestação das lideranças e destacou a importância de manter o diálogo com os municípios. “Recebo esses apoios com gratidão e responsabilidade. Vamos seguir ouvindo os municípios e construindo propostas que atendam às necessidades da população tocantinense.”

O movimento ocorre durante a etapa decisiva da eleição, marcada pela definição de alianças e pelo posicionamento de lideranças de diferentes regiões do Tocantins.

Com a manifestação de Raimundo Curica, Daniel do Povo e James Vaqueiro, a candidatura tucana passa a contar com mais representantes políticos do município neste segundo turno.