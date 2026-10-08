Prefeitos de Sandolândia e São Bento ampliam mobilização pela Professora Dorinha no segundo turno

Após apoio no primeiro turno, Luciano Barreto e Paulo Wanderson apostam em votação ainda maior para Dorinha em seus municípios

Por Redação

Os prefeitos de Sandolândia, Luciano Barreto (Republicanos), e de São Bento do Tocantins, Paulo Wanderson (PSD), que apoiaram a Professora Dorinha (União Brasil) no primeiro turno, estão ampliando a mobilização em seus municípios para a votação de 25 de outubro. Ao lado da candidata ao Governo do Estado, os dois reafirmaram o apoio e a disposição de conquistar mais votos nesta etapa da disputa.

Luciano Barreto reafirmou o apoio de Sandolândia e da região.

“Estou aqui com a nossa próxima governadora. Estivemos com ela no primeiro turno e estaremos no segundo turno também”, declarou.

Em São Bento, Paulo Wanderson disse que a resposta das urnas reconhece o trabalho realizado pela cidade e prometeu ampliar a mobilização.

“Estive junto com você no primeiro turno e São Bento vai estar mais ainda, em peso, junto com você no segundo turno”, afirmou o prefeito.

Dorinha agradeceu aos eleitores de São Bento pela expressiva votação e reconheceu o trabalho das lideranças locais. “Muito obrigada pela votação, que foi estrondosa. É sempre um prazer trabalhar com gente séria e comprometida”, declarou.

A candidata ainda agradeceu a confiança da população de Sandolândia e destacou os recursos destinados à cidade, entre eles os que vão garantir a construção de uma escola, já licitada. A obra será executada pelo Estado. “A escola já foi licitada. Era um compromisso meu e é recurso meu”, afirmou.