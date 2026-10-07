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quarta-feira, 7 outubro

Eleições

PT-TO decide focar na reeleição de Lula e declara neutralidade no segundo turno para o governo estadual

Atitude TocantinsPor 5 minutos de leitura
Por Wesley Silas
GURUPI — Reagindo ao cenário político após a aliança formalizada com o PSD do vice-governador Laurez Moreira, a Comissão Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores no Tocantins (PT-TO) definiu, em reunião realizada nesta quarta-feira (7), que a legenda não apoiará nem participará da campanha de nenhum dos dois candidatos que disputam o segundo turno para o Governo do Estado. A decisão foi aprovada por unanimidade pela liderança partidária.

Prioridade total à campanha presidencial

Segundo o posicionamento oficial da legenda, a prioridade absoluta da militância tocantinense no segundo turno será a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob a palavra de ordem “Tocantins vira com Lula”.
A Executiva estadual deliberou que todo o esforço de mobilização militante no campo, nas cidades e nas redes digitais será direcionado à pauta nacional, buscando reduzir os índices de abstenção e articular uma frente de apoio ao governo federal.
A resolução foi publicada no mesmo dia em que Flávio Bolsonaro (PL) declarou apoio à candidatura da senadora Dorinha (UB) ao governo do Tocantins em ato que contou com a presença do vice-presidente do senado e ex-líder do governo Bolsonaro, senador Eduardo Gomes (PL).

Trechos da resolução política

Em documento aprovado pelas lideranças e candidaturas do partido no estado, a comissão justificou a neutralidade local e a centralização dos esforços na disputa presidencial:
“Neste segundo turno, o PT Tocantins se dedicará exclusivamente à reeleição do Presidente Lula. Para as eleições de segundo turno para o Governo do Tocantins, o PT Tocantins não apoiará e nem participará da campanha de nenhum dos candidatos postos.”
No mesmo texto, o partido defende suas pautas históricas como eixos centrais da mobilização:
“Entendemos que todas as conquistas acumuladas pelo povo brasileiro desde a Constituição de 1988 estão sob ameaça […]: a garantia do aumento dos salários, aposentadorias e pensões, a gratuidade do ensino público, a universalização da saúde, avanço da reforma agrária, reforma urbana, o fim da escala 6×1, o direito de expressar-se livremente, a garantia de vida das mulheres, povos originários, tradicionais, negros, LGBTQIAPN+ e de todas as minorias.”

O impacto político da decisão

Ao optar pela neutralidade na disputa pelo Palácio Araguaia, a direção do PT-TO adota uma postura pragmática de preservação ideológica e alinhamento nacional. A medida evita o desgaste de uma composição local complexa após os movimentos pré-eleitorais com o PSD e libera a estrutura partidária para atuar como comitê exclusivo da campanha de Lula no estado. No plano local, a liberação do eleitorado petista deixa os postulantes ao governo estadual sem o respaldo formal da principal legenda de esquerda do país, enquanto no cenário nacional reafirma a prioridade estratégica de garantir a votação no Tocantins para a consolidação do projeto federal.

Boa tarde! Encaminho em primeira mão a resolução política do PT Tocantins sobre o segundo turno das eleições gerais de 2026:

*RESOLUÇÃO POLÍTICA SOBRE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026*

A Comissão Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores no Tocantins, reunida nesta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, ouvidas as nossas candidatas e os nossos candidatos nas eleições deste ano, resolve, POR UNANIMIDADE, aprovar a seguinte resolução política:

1. O foco principal do Partido dos Trabalhadores será a reeleição do Presidente Lula e a campanha “Tocantins vira com Lula”. Entendemos que todas as conquistas acumuladas pelo povo brasileiro desde a Constituição de 1988 estão sob ameaça com Flávio Bolsonaro: a garantia do aumento dos salários, aposentadorias e pensões, a gratuidade do ensino público, a universalização da saúde, avanço da reforma agrária, reforma urbana, o fim da escala 6×1, o direito de expressar-se livremente, a garantia de vida das mulheres, povos originários, tradicionais, negros, LGBTQIAPN+ e de todas as minorias.

2. A candidatura de Flávio Bolsonaro é um risco existencial para o próprio Tocantins, que experimentou uma grande melhoria nas condições sociais e econômicas de seu povo sob os governos de Lula.

3. Convocamos a militância do PT a se ENGAJAR ainda mais na campanha de Lula e ampliá-la para todos e todas as lulistas do Tocantins. Esta é uma eleição que, mais do que nunca, precisa ter a cara do povo — nos territórios, nas comunidades, nos assentamentos, nas cidades. Todos somos responsáveis pela grande virada democrática e por reeleger Lula. A campanha de Lula é de todas e de todos.

4. Neste segundo turno, o PT Tocantins se dedicará exclusivamente à reeleição do Presidente Lula. Para as eleições de segundo turno para o Governo do Tocantins, o PT Tocantins não apoiará e nem participará da campanha de nenhum dos candidatos postos. Nosso compromisso é construir o maior arco de aliança dos lulistas e dos defensores da democracia.

5. Todo o Brasil, e sobretudo o Tocantins, corre graves riscos com Flávio Bolsonaro: do agronegócio à agricultura familiar, das grandes redes de varejo aos pequenos comerciantes, da grande à pequena indústria, da paz dos idosos ao futuro da juventude.

6. Agora é hora de unidade: vamos conversar com todas e todos. Ir para as ruas, para o campo e para as redes, e fazer a mobilização. Todas e todos os que dialogam e dialogaram com os governos de Lula estão convidados para esta grande frente democrática. Reduzir a abstenção e garantir o direito das pessoas ao voto, essa é nossa meta e rumo à virada!

Comissão Executiva Estadual do PT Tocantins.

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