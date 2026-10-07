PT-TO decide focar na reeleição de Lula e declara neutralidade no segundo turno para o governo estadual

A resolução foi publicada no mesmo dia em que Flávio Bolsonaro (PL) declarou apoio à candidatura da senadora Dorinha (UB) ao governo do Tocantins em ato que contou com a presença do vice-presidente do senado e ex-líder do governo Bolsonaro, senador Eduardo Gomes (PL).

Boa tarde! Encaminho em primeira mão a resolução política do PT Tocantins sobre o segundo turno das eleições gerais de 2026:

*RESOLUÇÃO POLÍTICA SOBRE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026*

A Comissão Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores no Tocantins, reunida nesta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, ouvidas as nossas candidatas e os nossos candidatos nas eleições deste ano, resolve, POR UNANIMIDADE, aprovar a seguinte resolução política:

1. O foco principal do Partido dos Trabalhadores será a reeleição do Presidente Lula e a campanha “Tocantins vira com Lula”. Entendemos que todas as conquistas acumuladas pelo povo brasileiro desde a Constituição de 1988 estão sob ameaça com Flávio Bolsonaro: a garantia do aumento dos salários, aposentadorias e pensões, a gratuidade do ensino público, a universalização da saúde, avanço da reforma agrária, reforma urbana, o fim da escala 6×1, o direito de expressar-se livremente, a garantia de vida das mulheres, povos originários, tradicionais, negros, LGBTQIAPN+ e de todas as minorias.

2. A candidatura de Flávio Bolsonaro é um risco existencial para o próprio Tocantins, que experimentou uma grande melhoria nas condições sociais e econômicas de seu povo sob os governos de Lula.

3. Convocamos a militância do PT a se ENGAJAR ainda mais na campanha de Lula e ampliá-la para todos e todas as lulistas do Tocantins. Esta é uma eleição que, mais do que nunca, precisa ter a cara do povo — nos territórios, nas comunidades, nos assentamentos, nas cidades. Todos somos responsáveis pela grande virada democrática e por reeleger Lula. A campanha de Lula é de todas e de todos.

4. Neste segundo turno, o PT Tocantins se dedicará exclusivamente à reeleição do Presidente Lula. Para as eleições de segundo turno para o Governo do Tocantins, o PT Tocantins não apoiará e nem participará da campanha de nenhum dos candidatos postos. Nosso compromisso é construir o maior arco de aliança dos lulistas e dos defensores da democracia.

5. Todo o Brasil, e sobretudo o Tocantins, corre graves riscos com Flávio Bolsonaro: do agronegócio à agricultura familiar, das grandes redes de varejo aos pequenos comerciantes, da grande à pequena indústria, da paz dos idosos ao futuro da juventude.

6. Agora é hora de unidade: vamos conversar com todas e todos. Ir para as ruas, para o campo e para as redes, e fazer a mobilização. Todas e todos os que dialogam e dialogaram com os governos de Lula estão convidados para esta grande frente democrática. Reduzir a abstenção e garantir o direito das pessoas ao voto, essa é nossa meta e rumo à virada!

Comissão Executiva Estadual do PT Tocantins.