União Progressista fecha questão por Flávio Bolsonaro e consolida alinhamento com Dorinha

A Federação decidiu apoiar o candidato do PL no segundo turno contra Lula; no Tocantins, o alinhamento entre Dorinha e Flávio já está consolidado, quebrando o viés de confirmação de lideranças bolsonaristas ligadas a Vicentinho.

Por Redação

A Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas (PP), fechou questão nacionalmente em apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi confirmada nesta quarta-feira (7) por lideranças das duas legendas, que anunciaram “apoio incondicional” ao candidato do PL

A definição transforma o respaldo a Flávio em posição oficial da federação. Segundo a CNN, parlamentares do União Brasil e do PP se reuniram com o presidenciável, e a senadora Tereza Cristina (PP-MS) afirmou que os partidos “fecharam questão” e que seus integrantes retornarão aos estados para trabalhar pela eleição do candidato no dia 25 de outubro.

O movimento amplia a base política de Flávio Bolsonaro no segundo turno e consolida a aproximação de partidos de centro e centro-direita em torno de sua candidatura. A própria federação já vinha discutindo a adesão antes mesmo do primeiro turno, condicionando uma definição ao desempenho eleitoral e à demonstração de viabilidade da candidatura do senador.

Com isso, no Tocantins, o apoio declarado pela candidata ao governo Professora Dorinha, do União Brasil, também segue essa orientação nacional da Federação União Progressista. Nesta quarta-feira, Flávio respaldou totalmente a candidatura de Dorinha, assegurando que ela é o melhor para o Tocantins. Veja: https://www.instagram.com/profdorinha/reels/.