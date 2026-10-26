Eleito vice-governador do Tocantins, Amélio Cayres cita sua experiência e destaca responsabilidade e diálogo na gestão ao lado de Vicentinho Júnior

“Vencer uma eleição é finalizar os quatro anos de gestão, olhar para trás e ver que cumprimos com o que propusemos na campanha”, disse Amélio durante a comemoração



Por Redação

Eleito vice-governador do Tocantins ao lado de Vicentinho Júnior [governador eleito do Tocantins com 562 mil votos], Amélio Cayres destacou a humildade, a responsabilidade e o compromisso com a população como princípios da futura gestão estadual. Durante a comemoração da vitória, realizada na noite deste domingo, 25, em Porto Nacional, ele agradeceu aos eleitores e afirmou que pretende colocar sua experiência de 28 anos na vida pública a serviço do novo governo.

“Espero poder contribuir com minha experiência, como prefeito de cidade pequena, deputado e presidente da Assembleia. Nós faremos um governo com muita humildade, olhando para a situação de cada município e de cada pessoa. O povo do Tocantins nos entregou a missão de trazer a mudança e vamos fazer isso com muita responsabilidade”, afirmou.

O vice-governador eleito também ressaltou que o resultado das urnas representa uma responsabilidade que vai além da vitória eleitoral. “Vencer uma eleição não é só ter os 240 mil votos de frente, é finalizar os quatro anos de gestão, olhar para trás e ver que cumprimos com o que propusemos na campanha. E, se Deus quiser, vamos atingir esse objetivo”, declarou.

Durante a comemoração em Porto Nacional, Amélio agradeceu aos eleitores que acompanharam a campanha e atribuiu a vitória à mobilização popular em torno do projeto político. “Que alegria estar aqui comemorando essa vitória que é de vocês, do povo. Gratidão a cada um que acreditou no nosso projeto e levaram, ao longo dos dez meses, a nossa campanha nos braços. Vocês fizeram história”, disse.

“Nós vamos fazer por merecer, vamos trabalhar por esse estado com seriedade. E vamos retribuir a vocês o mesmo carinho, a mesma recepção que vocês tiveram conosco, a partir do dia 6 de janeiro. Eu não quero ver aquele Palácio Araguaia isolado, sem ninguém. Eu quero vocês lá no Palácio junto com a gente”, completou.

Questionado sobre como a futura gestão pretende conduzir o diálogo com a oposição eleitoral, Amélio destacou o respeito como marca da campanha. “O mais importante é a forma como a nossa campanha foi feita, com respeito e sem ataques. O Tocantins tem que ser governado para todos. Todos serão incluídos neste projeto”, respondeu.