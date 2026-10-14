Eleitores de Goiatins vão escolher prefeito, governador e presidente no segundo turno

da redação

Os eleitores de Goiatins, no norte do Tocantins, voltarão às urnas no dia 25 de outubro para escolher não apenas o presidente da República e o governador do estado, mas também o novo prefeito e vice-prefeito do município. A votação municipal será realizada por meio de uma eleição suplementar, convocada após a cassação dos mandatos do prefeito Manoel Natalino (Republicanos) e do vice-prefeito Zé Américo Filho (PDT), em abril de 2026. A decisão da Justiça Eleitoral apontou abuso de poder econômico e captação ilícita de votos.

De acordo com as informações divulgadas pela Justiça Eleitoral, a votação em Goiatins será organizada de forma integrada ao segundo turno das eleições gerais, utilizando as mesmas urnas eletrônicas, locais de votação e equipes de mesários. Na urna, os eleitores votarão para governador, presidente da República e, por último, prefeito, com números de dois dígitos para cada cargo. A situação torna Goiatins um dos municípios brasileiros com três disputas eleitorais na mesma data, exigindo atenção dos eleitores na hora de registrar os votos.

Na eleição suplementar para a Prefeitura, concorrem Max Luz (Solidariedade), Dida Filgueiras (Podemos) e Lilian Maria (Republicanos), atual presidente da Câmara Municipal, que assumiu o comando da prefeitura interinamente.