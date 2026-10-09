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sexta-feira, 9 outubro

Política

Eli Borges é aguardado para apoiar Vicentinho Júnior na disputa pelo Governo do Tocantins

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

O deputado federal Eli Borges (Republicanos) é esperado para apoiar Vicentinho Júnior (PSDB) no segundo turno da eleição para o Governo do Tocantins. A adesão, prevista para ser oficializada nesta sexta-feira (9), ocorre após o parlamentar avaliar as alternativas entre os candidatos que seguem na disputa. No primeiro turno, Eli esteve no grupo político da senadora Professora Dorinha (União Brasil), adversária de Vicentinho na etapa final da eleição.

Eli Borges recebeu 271.829 votos na disputa pelo Senado, equivalente a 16,44% dos votos válidos, e terminou na terceira colocação, sem conquistar uma das duas vagas disponíveis. Em Palmas, porém, foi o segundo mais votado para o cargo, com 72.453 votos. C

 

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