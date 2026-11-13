Em Brasília, Eduardo Gomes prega união política pós-eleitoral durante jantar oferecido por Vicentinho Júnior e Amélio Cayres

Por Wesley Silas

Em um movimento voltado à pacificação política e ao alinhamento institucional para a próxima gestão estadual, o senador e vice-presidente do Senado Federal, Eduardo Gomes (PL), defendeu a convergência entre os diferentes grupos que disputaram as eleições no Tocantins. A declaração ocorreu durante um jantar promovido pelo governador eleito, Vicentinho Júnior (PSDB), e pelo vice-governador eleito, Amélio Cayres (PSDB), reunindo a bancada federal, deputados estaduais e lideranças políticas na capital federal.

O encontro contou com a presença do senador eleito por Alagoas e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além do deputado federal Carlos Gaguim, do senador eleito Alexandre Guimarães, dos deputados federais eleitos Lucas Campelo, Iratã Abreu e Fábio Vaz, e de parlamentares estaduais.

Ao discursar, Eduardo Gomes enfatizou a necessidade de superar as divergências da campanha em prol do fortalecimento do estado no cenário nacional e propôs uma homenagemao ex-senador Vicentinho Alves. “Temos uma história que carrega as nossas diferenças, mas também aquilo que nos aproxima. Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, é para que reflitamos sobre isso”, afirmou o senador.

Dirigindo-se diretamente ao governador eleito, Gomes sinalizou apoio institucional da bancada para a atração de investimentos e projetos estruturantes. “No fim, o objetivo é um só: que o Tocantins dispute, de maneira competitiva com os outros 26 estados e o Distrito Federal, uma posição de destaque. Agora, essa condução está nas mãos de Vicentinho Júnior, que terá de todos nós um apoio atento para que o estado alcance o desenvolvimento esperado”, completou.

O chamado de Vicentinho Júnior pelo diálogo

Anfitrião do evento ao lado de Amélio Cayres, o governador eleito Vicentinho Júnior reforçou o discurso de distensão política e convocou as lideranças presentes para um novo ciclo administrativo pautado pela cooperação institucional entre os poderes e as bancadas em Brasília e Palmas.

“Passada a eleição, as bandeiras partidárias são recolhidas e inicia-se um novo ciclo. O que importa é o Tocantins que vamos entregar daqui para frente. Cada um aqui tem a sua importância na construção desse novo estado”, destacou Vicentinho Júnior, defendendo a união de esforços acima das siglas.

Na mesma linha, o senador eleito Alexandre Guimarães destacou que o encerramento do pleito exige foco exclusivo nas demandas da população. “Acabou a eleição. Esse é o momento do Tocantins da harmonia e do acolhimento. Podemos não ter caminhado juntos na disputa partidária, mas convergimos no interesse maior, que é o nosso povo”, pontuou.

Desarmamento de palanques

A reunião em Brasília transcende o protocolo social e funciona como o primeiro teste de governabilidade da futura administração de Vicentinho Júnior e Amélio Cayres. Ao articular um encontro com nomes de peso do Congresso Nacional — incluindo o vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes, e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira —, a chapa eleita busca blindar o estado contra o isolamento político e garantir trânsito livre para a liberação de emendas e recursos federais.

O discurso de “desarmamento de palanques”, endossado tanto por aliados quanto por lideranças que estiveram em campos opostos na disputa, reflete o pragmatismo típico do início de mandato. Resta acompanhar, a partir da posse e da montagem do secretariado, se a retórica de convergência se sustentará diante das inevitáveis disputas por espaço político e orçamentário no Tocantins.