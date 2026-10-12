Encontro das Mulheres reúne lideranças em Gurupi nesta terça-feira em prol de Professora Dorinha

da redação
Gurupi recebe nesta terça-feira (13) o Encontro das Mulheres, evento com o tema “Mulheres de voz e vez”, que reúne lideranças políticas, empresárias e representantes da sociedade. A programação está marcada para as 19h, na Maçonaria Rua 8, e contará com a participação de mulheres como a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, as deputadas estaduais Claudia Lelis e Kátia Chaves, além de outras representantes de diferentes áreas em prol da candidatura de Professora Dorinha (UB).
O material de divulgação também destaca a presença da candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), identificada pelo número 44. Entre as participantes anunciadas estão Karinne Sotero, Célia Lima, Leda Perini, Marisa Fortes, Carla Gomes, Rose Golbeira, Andrea Stival, Joana Matos e Luana Nunes. A organização convida o público a participar e orienta os presentes a vestirem camiseta branca ou rosa.