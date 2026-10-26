Fábio Vaz parabeniza Vicentinho Júnior e Amélio Cayres e se coloca à disposição para “diálogo institucional”

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 26, o professor e deputado federal eleito também agradeceu à senadora Professora Dorinha pela campanha e afirmou que a disputa “aproximou” os dois

Por Wesley Silas

Um dia após a definição do segundo turno no Tocantins, o professor Fábio Vaz divulgou nota em que parabeniza o governador eleito Vicentinho Júnior (PSDB) e o vice-governador eleito Amélio Cayres (MDB). No texto, ele afirma que a democracia “se fortalece com o respeito à vontade do povo tocantinense” e se coloca à disposição para o diálogo institucional com o novo governo.

Vicentinho Júnior foi eleito no domingo, 25, com 64,52% dos votos válidos — 562.083 votos, contra 309.076 (35,48%) da senadora Professora Dorinha (União Brasil). Amélio Cayres, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, será o vice.

Parabenização e disposição ao diálogo

Na nota, Fábio Vaz deseja aos eleitos “uma gestão de realizações” e afirma que continuará disponível para “a construção de iniciativas que atendam aos interesses do nosso estado”. A manifestação ocorre no primeiro dia útil após a confirmação do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Agradecimento a Dorinha e à pauta da educação

O texto dedica um trecho à candidata derrotada. Fábio Vaz registra “carinho, respeito e gratidão pela caminhada que compartilhamos” e destaca a origem comum dos dois na docência. Segundo ele, a educação é “uma causa que nos une” e a eleição “nos aproximou ainda mais e nos deu a oportunidade de construir juntos um projeto para a educação e o futuro do Tocantins”.

Dois mandatos em Brasília

A nota também delimita o campo de atuação de cada um a partir de 2027. Dorinha seguirá no Senado Federal, onde tem mandato até 2031. Fábio Vaz assume cadeira na Câmara dos Deputados, com o compromisso declarado de “representar os tocantinenses e trabalhar pelas demandas do nosso estado”.

O peso de uma nota de transição

A manifestação tem função clara de encerramento de ciclo. Ao parabenizar publicamente o adversário e, no mesmo texto, preservar a relação com a candidata do campo derrotado, Fábio Vaz sinaliza que pretende atuar em duas frentes: interlocução com o Executivo estadual e manutenção da base política construída na campanha. O gesto é de baixo custo e de retorno prático — um deputado federal recém-eleito depende do governo estadual para viabilizar obras e repasses em seu reduto eleitoral.

O trecho sobre educação funciona como o eixo programático declarado dessa aproximação. Como Dorinha permanece no Senado e ele na Câmara, a dupla passa a ter dois pontos de articulação no Congresso em torno do mesmo tema, o que amplia a capacidade de pautar o assunto sem depender do governo.

Para o novo governo, a nota não representa adesão, mas também não anuncia oposição. Em um estado onde a disputa foi decidida por margem ampla no segundo turno, mas com primeiro turno apertado, a sinalização de diálogo interessa ao Palácio Araguaia. O que se desenha, até aqui, é uma legislatura de cooperação condicionada — e não de alinhamento automático.

Segue a nota abaixo.

“A democracia se fortalece com o respeito à vontade do povo tocantinense.

Parabenizo Vicentinho Júnior e Amélio Cayres pela eleição ao Governo do Tocantins. Desejo aos dois uma gestão de realizações e me coloco à disposição para o diálogo institucional e para a construção de iniciativas que atendam aos interesses do nosso estado.

À professora Dorinha, meu carinho, respeito e gratidão pela caminhada que compartilhamos. Somos professores, e a educação é uma causa que nos une. Esta eleição nos aproximou ainda mais e nos deu a oportunidade de construir juntos um projeto para a educação e o futuro do Tocantins.

Dorinha seguirá no Senado Federal, exercendo seu mandato e defendendo suas convicções. Eu estarei na Câmara dos Deputados, com o compromisso de representar os tocantinenses e trabalhar pelas demandas do nosso estado.

A disputa eleitoral chegou ao fim. O trabalho pelo Tocantins continua, com diálogo, responsabilidade e respeito às diferenças políticas.”

Agradeço o espaço e sigo à disposição para informações complementares.

Assessoria de Comunicação

Professor Fábio Vaz