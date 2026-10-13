Flávio Bolsonaro planeja visitar o Tocantins para ampliar votação no segundo turno

da redação

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), planeja visitar o Tocantins na próxima semana, em uma estratégia para ampliar sua votação no segundo turno das eleições. O estado não fez parte da agenda do candidato durante a primeira etapa da disputa, mas é considerado estratégico por aliados. No primeiro turno, Flávio obteve 50,44% dos votos válidos no Tocantins, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 43,42%. As informações foram publicadas pelo portal Metrópoles.

A visita também ocorre em meio à disputa pelo Governo do Tocantins, que terá um segundo turno entre Professora Dorinha Seabra (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB). Dorinha recebeu 45,52% dos votos no primeiro turno, contra 43,94% de Vicentinho. Embora Flávio tenha declarado apoio a Dorinha, Vicentinho também anunciou apoio à candidatura presidencial do senador.

Paralelamente, a campanha de Flávio pretende intensificar viagens pelo país para conquistar novos votos e evitar o excesso de confiança após o resultado da primeira votação. Entre os compromissos previstos estão agendas em Porto Alegre e Salvador.