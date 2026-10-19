Grupos de Josi e Fortes intensificam corpo a corpo no Sul do TO e miram debates para ampliar vantagem de Dorinha

Por Wesley Silas

A aliança política liderada pela prefeita Josi Nunes (União Brasil) e pelo deputado estadual, reeleito nestas eleições como o deputado mais votado no Estado, Eduardo Fortes (Republicanos) entrou na reta final do segundo turno focado em ampliar a votação da candidata ao Governo do Estado, Professora Dorinha (União Brasil), em Gurupi e na região Sul do Tocantins. A estratégia combina o trabalho de campo direto nas ruas com o contraste de números sobre a destinação de emendas e recursos para o município frente ao adversário, Vicentinho Júnior (PSDB).

Contato direto com o eleitorado substitui a dependência das redes sociais

No último final de semana de campanha antes do pleito, a coordenação regional da candidatura priorizou ações de corpo a corpo para dialogar diretamente com o eleitor, buscando superar os limites de alcance das redes sociais e furar as chamadas “bolhas digitais”.

Em Gurupi — terceiro maior colégio eleitoral do estado —, Dorinha obteve 17.553 votos (40,47%) no primeiro turno, contra 14.584 votos (33,62%) de Vicentinho Júnior. Para consolidar e expandir essa margem, as lideranças locais promoveram visitas a empresas, bairros e feiras livres.

No sábado (17), Eduardo Fortes realizou visitas no comércio local e promoveu adesivaço de veículos no setor Querência do Norte, associando o nome da candidata governista à campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL). No domingo (18), a mobilização percorreu a Feira Coberta da Rua 7, o setor Campo Bello e encerrou-se com uma caminhada na Vila São José, uma das regiões mais populosas do município, acompanhada pela prefeita Josi Nunes e pela suplente de deputada federal Luana Nunes (União Brasil).

A tônica do discurso nas ruas tem sido a comparação de volume de verbas aplicadas em Gurupi. O grupo governista destaca que Dorinha viabilizou mais de R$ 85 milhões em emendas e parcerias para o município durante seus mandatos parlamentares, enquanto repasses atribuídos a Vicentinho Júnior no mesmo período somam cerca de R$ 560 mil.

Confrontos na TV testam preparo dos candidatos na reta final

Além do engajamento presencial no Sul do estado, esta semana decisiva será balizada pelos debates televisivos, considerados cruciais para a definição do eleitorado indeferido ou volátil. Os candidatos se enfrentam nesta segunda-feira (19) em dois momentos: no debate da TV Norte Tocantins, com participação prevista de vices, e no programa da RedeTV à noite. O confronto final na televisão ocorrerá na quinta-feira (22), na TV Anhanguera.

Os encontros na TV exigirão mais do que repetição de slogans de campanha: serão o espaço em que o eleitorado avaliará o nível de conhecimento dos problemas estruturais do estado, a exequibilidade das propostas e o controle emocional dos postulantes sob pressão direta.

O peso da militância presencial e o desempenho nos debates