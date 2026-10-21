Influenciador Evoney Fernandes declara apoio a Dorinha e Atos no segundo turno no Tocantins

da redação

O influenciador digital e humorista Evoney Fernandes declarou apoio à candidata Professora Dorinha (União Brasil) e ao candidato a vice-governador Atos Gomes neste segundo turno das eleições para o Governo do Tocantins. A manifestação foi feita em vídeo ao lado do também influenciador Fábio Neto e de integrantes do projeto Bar do Aroeira, criado por Evoney e conhecido pelas esquetes de humor com o personagem Seu Osmar. O artista reúne milhões de seguidores nas redes sociais, o que amplia o alcance da declaração de apoio à chapa.

Durante a manifestação, Evoney destacou a trajetória de Dorinha na vida pública e elogiou a atuação de Atos Gomes em iniciativas voltadas ao esporte tocantinense. O influenciador também pediu mais atenção aos jovens que buscam oportunidades no futebol, na educação e na produção de conteúdo para a internet.

Atos agradeceu o apoio e afirmou que pretende trabalhar pelo desenvolvimento do estado e pelo futuro da juventude. A declaração ocorre na reta final da campanha para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

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