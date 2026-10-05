Janad Valcari tem terceira maior votação proporcional entre mulheres eleitas para a Câmara no Brasil

da redação

A deputada estadual Janad Valcari (PP), eleita deputada federal pelo Tocantins neste domingo (4), alcançou uma marca de destaque nacional nas eleições de 2026. Com 99.026 votos, equivalentes a cerca de 10,92% dos votos válidos no estado, Janad foi a candidata mais votada do Tocantins para a Câmara dos Deputados e registrou a terceira maior votação proporcional entre as mulheres eleitas para deputada federal no país. 

No ranking nacional proporcional entre as mulheres, Janad ficou atrás de Julia Zanatta (PL-SC) e Natália Bonavides (PT-RN). O resultado também coloca a parlamentar entre os maiores desempenhos proporcionais para a Câmara em todo o Brasil. A partir de 2027, Janad será a única mulher entre os oito deputados federais que representarão o Tocantins em Brasília.