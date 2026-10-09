Júnior Trindade contesta apoio da Ascam a Dorinha e afirma que mais de 600 vereadores estão com Vicentinho

Presidente da Câmara de Dianópolis coordena mobilização no Sudeste e diz que outros 50 parlamentares estariam deixando a campanha de Dorinha para aderir a Vicentinho Júnior

Por Redação

O presidente da Câmara Municipal de Dianópolis, vereador Júnior Trindade, questionou a representatividade do apoio anunciado pela direção da Associação das Câmaras Municipais do Tocantins (Ascam) à candidatura da Professora Dorinha. Durante discurso em evento de Vicentinho Júnior, na tarde de quinta-feira, 8, em Palmas, Trindade afirmou que o candidato conta com o apoio de mais de 600 vereadores no Estado.

Segundo o parlamentar, outros 50 vereadores estariam deixando a campanha de Dorinha para integrar o grupo de Vicentinho no segundo turno. Os números foram apresentados por Trindade e não foram confirmados de forma independente.

A mobilização dos vereadores conta com o auxílio de Thiago Simas, suplente do senador eleito Alexandre Guimarães. Organizados por regiões, os parlamentares atuam para fortalecer a candidatura de Vicentinho nesta etapa da disputa. Júnior Trindade coordena os trabalhos no Sudeste e, durante o evento, discursou como porta-voz do grupo de vereadores que apoia o candidato.

A manifestação ocorreu após a divulgação de um vídeo em que o presidente da Ascam, Miguel do Cajueiro, e o vice-presidente, Weberly, conhecido como Manin do Zorra, reafirmaram apoio a Dorinha. Os dirigentes anunciaram a manutenção do posicionamento adotado no primeiro turno.

Ao contestar a posição da direção, Trindade defendeu que o apoio anunciado pela entidade não traduz a escolha eleitoral de todos os associados.

“A Ascam pode estar lá, mas ela não representa a vontade de seus associados. Os vereadores votam e eles estão aqui”, declarou.

O presidente da Câmara de Dianópolis também defendeu a união dos vereadores que apoiam Vicentinho e apresentou as novas adesões como sinal de fortalecimento da candidatura. A organização regional busca ampliar a mobilização nos municípios e aproximar a campanha das lideranças locais.

A divergência coloca em evidência posições distintas entre lideranças do Legislativo municipal: enquanto a direção da Ascam reafirma apoio a Dorinha, Trindade aponta a mobilização de mais de 600 vereadores em torno de Vicentinho Júnior.