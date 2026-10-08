Kátia Abreu critica campanha de Lula e pede “menos Janja, mais Alckmin”

da redação

A ex-senadora e ex-ministra Kátia Abreu foi aplaudida durante a reunião da cúpula do PT, em Brasília, ao fazer críticas à estratégia adotada pela campanha de Lula no primeiro turno das eleições. Recém-filiada ao partido, ela questionou a coordenação nacional, a comunicação e a participação da primeira-dama Janja da Silva.

Kátia Abreu, que coordenou a campanha de Lula no Tocantins, afirmou, segundo relatos de participantes, que o comando nacional da campanha é formado por “paulistas sem voto”.

A crítica ocorreu após Flávio Bolsonaro (PL) terminar o primeiro turno à frente de Lula. Na avaliação da ex-ministra, a campanha petista adotou uma estratégia de comunicação equivocada.

Kátia critica atuação de Janja

Antes de abordar a participação de Janja, Kátia Abreu fez uma ressalva e afirmou que só entraria no assunto por ser mulher.

Segundo relatos dos presentes, a ex-ministra considerou um erro a primeira-dama cantar músicas gospel nos comícios de Lula, como ocorreu durante o primeiro turno. Outros dirigentes do PT também criticaram a participação de Janja e avaliaram que a iniciativa poderia ser interpretada como uma apropriação da fé evangélica.

A ex-ministra defendeu ainda uma participação maior do vice-presidente Geraldo Alckmin na campanha.

Ao final da fala, Kátia foi fortemente aplaudida pelos cerca de cem participantes que estavam no auditório da sede nacional do PT.

“Menos Janja, mais Alckmin”, pediu.

As críticas à primeira-dama, à comunicação da campanha e ao presidente do PT e coordenador-geral da campanha presidencial, Edinho Silva, estiveram entre os principais pontos discutidos durante o encontro.