Laurez consulta aliados antes de decidir apoio no segundo turno do Tocantins

da redação
O vice-governador Laurez Moreira, que terminou o primeiro turno da eleição para o Governo do Tocantins na terceira colocação, com 69.967 votos, afirmou que está consultando aliados antes de definir quem apoiará no segundo turno entre Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB). Segundo Laurez, até o momento, cerca de 10% de sua base foi ouvida, e ele pretende ampliar as consultas antes de anunciar sua decisão.
Apesar de ainda não ter escolhido um dos candidatos, Laurez descartou permanecer neutro na disputa. Ele afirmou que pretende apoiar uma das duas candidaturas e que deve anunciar sua posição nos próximos dias, após ouvir mais integrantes de sua base política. O segundo turno está marcado para 25 de outubro, quando os eleitores tocantinenses voltarão às urnas para escolher o próximo governador do estado.