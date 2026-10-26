Max Luz vence eleição suplementar e é eleito prefeito de Goiatins

da redação

Max Luz (Solidariedade) foi eleito prefeito de Goiatins, no norte do Tocantins, neste domingo (25), durante a eleição suplementar realizada junto ao segundo turno das eleições gerais de 2026. Ele recebeu 3.863 votos, correspondentes a 52,85% dos votos válidos, e venceu Dida Filgueiras (Podemos), que obteve 3.446 votos, ou 47,15%. O vice-prefeito eleito é Dominguim do Peixe (MDB).

A nova eleição foi convocada pela Justiça Eleitoral após a cassação dos mandatos do prefeito Manoel Natalino e do vice-prefeito Zé Américo Filho, por abuso de poder político e captação ilícita de votos nas eleições municipais de 2024. Max Luz e Dominguim do Peixe assumirão a administração municipal para concluir o mandato até dezembro de 2028. Ao todo, 7.703 eleitores compareceram às urnas em Goiatins, que registrou abstenção de 12,58%.