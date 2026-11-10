Opinião: A vitória de Vicentinho e o que ela já move na Câmara Municipal e sinaliza nas eleições de 2028 em Gurupi

Por Wesley Silas

A eleição de Vicentinho Júnior ao governo do Tocantins ainda não completou um mês e já reorganizou o mapa político de Gurupi. Nesta terça-feira, 10, dez vereadores da cidade estiveram com o governador eleito na Câmara dos Deputados, em Brasília. O gesto tem peso: não é apenas cortesia institucional, é a apresentação pública de um bloco que se posiciona como alternativa de poder no município.

O próprio Vicentinho fez questão de registrar a presença do grupo no plenário e deu à bancada de Gurupi um lugar de origem na sua trajetória eleitoral.

“Hoje temos 10 vereadores da Câmara Municipal de Gurupi, que representam o primeiro movimento eleitoral da minha caminhada, da nossa caminhada. Quando eu chego a um evento da associação dos vereadores das câmaras municipais do Tocantins, foram os meus vereadores. Quando falo os meus não é composta, é meu de pertencimento. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês levaram a minha caminhada ao governo do estado de Tocantins, do começo ao meio até uma linda vitória no segundo turno.”

A fala não é apenas protocolar. Ao chamar os vereadores de “meus”, de “pertencimento” e de “irmãos”, o governador eleito estabelece uma hierarquia de reconhecimento público — e, com ela, uma dívida política declarada. Quem é apresentado como ponto de partida de uma vitória passa a ter legitimidade para cobrar espaço na estrutura de poder que se forma.

O grupo não esconde o roteiro. O primeiro passo é eleger o vereador Rodrigo Maciel presidente da Câmara. O segundo, e mais difícil, é transformar essa base em candidatura competitiva à Prefeitura em 2028.

O que a foto em Brasília significa

Dez vereadores é um número expressivo em qualquer legislativo municipal de porte médio. Em Gurupi, representa uma fatia relevante da Câmara e, sobretudo, uma sinalização de alinhamento antecipado com o futuro governo estadual.

Há uma lógica prática nesse movimento. Quem se associa cedo ao governador eleito tende a ter mais acesso a agendas, emendas e estrutura nos dois primeiros anos de mandato — exatamente o período em que se constroem as condições de uma candidatura majoritária. O apoio a Vicentinho, nesse sentido, não é apenas político: é operacional.

O teste imediato: a presidência da Câmara

A eleição da Mesa Diretora será o primeiro termômetro real desse bloco. Rodrigo Maciel é o nome apresentado, mas a definição depende de votos dentro do plenário, não de alinhamento com o Palácio Araguaia.

O grupo da prefeita Josi Nunes tem o presidente em exercício, Ivanilson Marinho (UB), e não deve entregar a cadeira sem disputa. Uma derrota nessa votação enfraqueceria o bloco de Maciel antes mesmo de 2028 começar; uma vitória daria a ele controle de pauta, visibilidade e um palanque institucional.

Os dois campos e seus nomes

O cenário de 2028 já tem contornos definidos, ainda que nenhuma candidatura esteja formalizada.

Do lado do grupo alinhado a Vicentinho, os nomes em circulação são de perfis distintos: o empresário Cristiano Pisoni (PSDB), que carrega a identidade de renovação e o vínculo partidário com o governador eleito; o deputado estadual Gutierres Torquato (PSD), com mandato e estrutura; e o vereador Pedro Morais (PDT), que representa a continuidade do próprio bloco na Câmara.

Do lado da prefeita, o campo é igualmente robusto: o vice-prefeito Adailton Fonseca (PL), o presidente da Câmara Ivanilson Marinho (UB) e a possibilidade de aliança com o grupo Stival, que tem no deputado Eduardo Fortes (Republicanos) — o mais votado em Gurupi — e no presidente do Sindicato Rural, João Victor Stival, dois ativos eleitorais de peso no interior e no agronegócio.

Há ainda um terceiro elemento, hoje sem partido definido no xadrez local: o ex-governador Mauro Carlesse. Nos bastidores, seu nome cresce como possível candidato ao Senado, e a sinalização já atraiu apoio de boa parte dos vereadores que fazem oposição à gestão Josi Nunes. Se essa articulação se confirmar, Gurupi passa a ter três campos em disputa, não dois.

O risco que o bloco de Maciel precisa administrar

A vantagem numérica de dez vereadores não se converte automaticamente em vitória eleitoral. O grupo de Vicentinho em Gurupi tem um desafio de identidade: precisa decidir se é oposição à prefeita, se é base do novo governo estadual, ou se é as duas coisas.

A diferença importa. Uma candidatura construída apenas como oposição a Josi Nunes tende a ter teto limitado. Uma candidatura ancorada no governo do Estado tem mais alcance, mas também herda o desgaste natural de qualquer administração estadual ao longo de quatro anos. E há um detalhe temporal relevante: em 2028, Vicentinho estará no meio do mandato, com capital político ainda em formação — nem recém-eleito, nem em fim de ciclo.

A leitura possível

O que se vê hoje em Gurupi é uma antecipação. O grupo que apoiou Dorinha Seabra manteve a estrutura formal do poder municipal. O grupo que apoiou Vicentinho ganhou o governo do Estado e agora busca traduzir isso em posições concretas. Nenhum dos dois lados tem vantagem garantida.

A eleição da Mesa da Câmara será o primeiro dado verificável. Até lá, o que existe são movimentos declarados e um reconhecimento público feito em plenário — material político relevante, mas insuficiente para prever 2028. A política municipal tocantinense tem histórico de alianças que se refazem no último trimestre, e Gurupi não é exceção.

O acompanhamento jornalístico produtivo, a partir de agora, está em três pontos objetivos: quem presidirá a Câmara, como os dez vereadores votarão nos projetos da prefeita e se o nome de Carlesse se consolida como candidatura real ao Senado. O resto, por ora, é especulação.