Prefeita Josi Nunes aponta quebra de acordo na Câmara e cobra os 10 vereadores a defenderem emendas dos deputados Alexandre e Vicentinho, eleitos ao senado e ao governo

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, comentou no início da noite desta quarta-feira, 28, no programa Tribuna do Povo, apresentado por José Manoel e com a participação do diretor do Portal AtitudeTO, o jornalista Wesley Silas, a disputa pela presidência da Câmara Municipal e a perda de dois vereadores da sua base — que agora integram o grupo dos 10 parlamentares alinhados ao governador eleito, Vicentinho Júnior (PSDB). Josi também cobrou ação das lideranças locais que apoiaram Vicentinho Júnior e o senador eleito Alexandre Guimarães (MDB) para garantir recursos para a cidade, especialmente após a baixa votação do deputado Carlos Gaguim (UB) no município.

Por Wesley Silas

Com a bancada reduzida de 9 para 7 apoios, prefeita cobra emendas de parlamentares vitoriosos para compensar o resultado das urnas em Gurupi.

Entrevista com a Prefeita Josi Nunes no Programa Tribuna do Povo

Em entrevista concedida ao programa Tribuna do Povo, apresentado pelo jornalista José Manoel com a participação do jornalista Wesley Silas (diretor do Portal AtitudeTO), a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, abordou temas centrais da política local, com destaque para a articulação em Brasília e a disputa pela presidência da Câmara Municipal.

-Articulação Política e busca por Emendas em Brasília

Viagem à Capital Federal: A prefeita anunciou que viajará a Brasília para se reunir com a bancada federal e solicitar recursos.

“Vou preparar minha carinha porque com certeza vai ter gente chegando aqui falando para mim: ‘Você não me ajudou, para que que você quer emenda, né?'”, disse Josi Nunes se referindo ao senador eleito, deputado Alexandre Guimarães (MDB) e ao governador eleito, deputado, Vicentinho Júnior (PSDB).

Desafio às Lideranças Locais: Josi Nunes”Vou preparar minha carinha porque com certeza vai ter gente chegando aqui falando para mim: ‘Você não me ajudou, para que que você quer emenda, né?'” fez um apelo direto aos vereadores e parlamentares eleitos para que colaborem com o planejamento do município e destinem emendas parlamentares para a cidade.

-Disputa pela Presidência da Câmara Municipal

Histórico de Gestão: A prefeita relembrou a relação com a Mesa Diretora em mandatos anteriores, ressaltando que sempre manteve o diálogo institucional para garantir a aprovação de matérias de interesse da população.

Cumprimento de Acordos: Josi Nunes destacou que havia um acordo prévio com sua base de apoio em favor da candidatura do vereador Mateus para a presidência da Casa.

“Nós tínhamos naquela época 9 ou 10 votos… fizemos um compromisso que o próximo seria o vereador Mateus.” Ela expresou a intenção de dialogar até o final para recuperar os apoios dos vereadores Walter Coelho e Ronaldo Glória e manter a lealdade ao grupo atual de 7 vereadores.

Mudança no Cenário: Ela lamentou a mudança de posicionamento de dois vereadores (Walter Coelho e Ronaldo do Banco de Sangue) que compunham a sua base, reduzindo a bancada aliada de 9 para 7 votos e sobre o desafio de reconquista-los para cumprir um acordo feito durante a eleição do vereador Ivanilson Marinho na presidência da Câmara para eleger o vereador Mateus Monteiro na sucessão de Marinho.

Estratégia: Apesar da alteração do quadro político, a prefeita reforçou que manterá o apoio à candidatura do vereador Mateus e buscará reconquistar os votos necessários até o momento da eleição.

Reconfiguração das alianças governistas

O pronunciamento da prefeita Josi Nunes evidencia como as dinâmicas políticas locais e estaduais se entrelaçam na reconfiguração das alianças governistas. Ao abordar a perda de dois vereadores da sua base para o grupo de dez parlamentares alinhados ao governador eleito, Vicentinho Júnior (PSDB), a gestora expõe a fragilidade dos acordos políticos prévios diante das novas forças do cenário estadual. A quebra desse alinhamento não apenas reduz a sustentabilidade da bancada governista na Câmara — de nove para sete vereadores —, como também sinaliza o pragmatismo das lideranças locais, que reorganizam o seu apoio em busca de maior projeção política e institucional.

Por outro lado, ao cobrar publicamente o empenho dos parlamentares alinhados ao governador eleito, Vicentinho Júnior (PSDB) e ao senador eleito Alexandre Guimarães (MDB) na captação de recursos para Gurupi, a prefeita transfere estrategicamente a responsabilidade das entregas municipais para o novo grupo político. Essa cobrança ganha ainda mais relevância num contexto de desempenho eleitoral abaixo do esperado de aliados tradicionais, como o deputado federal Carlos Gaguim (UB) e senadora Dorinha (UB) exigindo que a gestão busque pontes de diálogo pragmáticas com os novos ocupantes do poder regional. Assim, o cenário pós-eleitoral em Gurupi revela uma transição marcada por disputas de espaço e reajustes de lealdades, onde a articulação de verbas e a manutenção da governabilidade serão os principais desafios da administração municipal.