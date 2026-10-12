Prefeito Israel Kawe anuncia apoio a Vicentinho Júnior na disputa pelo Governo do Tocantins

da redação

O prefeito de Formoso do Araguaia, Israel Kawe, declarou nesta segunda-feira (12) apoio à candidatura de Vicentinho Júnior (PSDB) no segundo turno das eleições para o Governo do Tocantins. O anúncio foi feito durante um encontro em Palmas, que contou com a presença do deputado estadual eleito Antonio Andrade e do deputado federal Eli Borges, também apoiadores do candidato. Segundo Kawe, a decisão considera o resultado das urnas no primeiro turno e a preferência manifestada pelos eleitores do município.

Ao justificar o posicionamento, o prefeito destacou a expectativa de construir uma parceria entre a administração municipal e o Governo do Estado, caso Vicentinho seja eleito. O candidato agradeceu a adesão e ressaltou sua ligação política com Formoso do Araguaia, além de defender a união entre as lideranças para viabilizar obras e projetos que atendam às necessidades da população. O encontro também reforçou o compromisso de manter o diálogo com os municípios tocantinenses.