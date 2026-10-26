Presidente da ATM, Big Jow, parabeniza candidato Vicentinho Jr. pela vitória ao cargo de governador do Tocantins

da redação

O presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), prefeito de Cristalândia, Big Jow, parabeniza o candidato ao governo do Tocantins, Vicentinho Jr., pela vitória no segundo turno das Eleições Gerais de 2026. O candidato recebeu 64,52% dos votos válidos, de acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Parabéns ao candidato Vicentinho Jr. pela vitória na disputa pelo cargo de governador do Estado do Tocantins. Que seu mandato seja guiado por sabedoria, responsabilidade e muitas conquistas. Desejamos sucesso na missão de governar o Tocantins e que sua gestão contribua positivamente para a vida dos tocantinenses”, declarou o presidente da ATM.

Deputado federal, Vicentinho Jr. obteve 562.083 votos válidos, o que representa 64,52% do total de votos válidos. O candidato assume o governo em janeiro de 2027, para um mandato de quatro anos. Vicentinho Jr. venceu em 113 municípios tocantinenses.

“Que esta nova gestão seja marcada pelo diálogo, pela união de esforços e pelo fortalecimento dos municípios. É nas cidades que as pessoas vivem e onde as políticas públicas precisam chegar de forma efetiva e participativa. A ATM permanece à disposição para contribuir com uma agenda municipalista que fortaleça as gestões locais”, finalizou Big Jow.