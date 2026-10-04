Professora Dorinha anuncia ajustes na campanha após garantir vaga no segundo turno no Tocantins

da redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), afirmou que pretende fazer ajustes na estratégia de campanha após avançar para o segundo turno das eleições estaduais. Depois de conquistar a maior votação na primeira etapa, realizada neste domingo (4), a senadora destacou a necessidade de reorganizar as ações para a nova fase da disputa, que será decidida em 25 de outubro.

Dorinha disputará o segundo turno com Vicentinho Júnior (PSDB), que também obteve votação expressiva no primeiro turno. A candidata deverá intensificar o diálogo com os eleitores e trabalhar na apresentação de suas propostas para áreas como saúde, segurança pública e políticas sociais. A nova etapa da campanha será decisiva para conquistar o apoio dos eleitores que votaram nos candidatos que não avançaram na disputa pelo Palácio Araguaia.