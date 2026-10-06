Professora Dorinha conta com “exército de mulheres” para ampliar votos no segundo turno

Com chamado para ampliar o diálogo no segundo turno, candidata destaca experiência e recebe de Karynne Sotero a promessa de intensificar a mobilização. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) o número de eleitoras passou de 556.547, em 2022, para 601.991, em 2026, um aumento de 8,1% no período. Já os homens somam 580.316 eleitores, o equivalente a 49,08% do eleitorado.

Por Redação



A força das mulheres para conquistar novos votos e eleger a primeira governadora do Tocantins está no centro do chamado da Professora Dorinha (União Brasil) para o segundo turno. A candidata convocou as eleitoras e lideranças a multiplicarem as conversas nos municípios e levar suas propostas a quem ainda não foi alcançado pela campanha.

“Vamos levantar um grande exército de mulheres para mostrar que nós somos mais de 50% da população. E nós vamos falar com quem a gente ainda não conseguiu falar”, afirmou.

Ao agradecer às mulheres que percorreram o estado em apoio à sua candidatura, Dorinha destacou que sua trajetória foi construída com trabalho e determinação.

“Eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho condição, competência”, declarou. O reconhecimento incluiu a primeira-dama Karynne Sotero e as milhares de mulheres que levaram seu nome e suas propostas às comunidades tocantinenses.

Chamamento Às mulheres

Karynne respondeu com a promessa de ampliar a mobilização nas ruas.

“Nós vamos andar o dobro, o triplo. E nós vamos eleger a primeira mulher a governar esse estado”, disse. Para a primeira-dama, a confiança na candidata está ligada também à sua experiência: “Não é só porque ela é mulher. Mas é porque ela é preparada.”

Dorinha voltou a agradecer os votos recebidos e apontou o diálogo com a população como prioridade nesta etapa da disputa. “É pedir voto. É discutir. É apresentar propostas. E é isso que nós vamos fazer”, afirmou.

A fala foi após o resultado do primeiro turno no último domingo, 04.