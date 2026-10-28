PT de Gurupi repudia ‘lista de boicote’ contra apoiadores de Lula e promete acionar a Justiça

Diretório municipal do partido manifestou solidariedade aos comerciantes e profissionais liberais alvos da exposição e afirmou que buscará a responsabilização administrativa e judicial dos envolvidos.
Por Redação
O Partido dos Trabalhadores (PT) de Gurupi emitiu uma nota pública para manifestar repúdio contra a criação e circulação de uma lista contendo nomes de empresas, profissionais liberais e cidadãos locais que apoiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A relação vinha acompanhada de apelos para que a população deixasse de consumir produtos ou contratar serviços dos alvos listados.
No documento, assinado pelo presidente do diretório municipal, José Carlos Ribeiro da Silva, a legenda classifica a conduta como uma tentativa de constrangimento e intimidação política, destacando que a liberdade de manifestação e a escolha de representantes são direitos garantidos pela Constituição Federal.
O partido pondera que, embora a decisão de consumo seja individual e legítima, o uso de listas públicas para expor e coagir cidadãos ultrapassa os limites da convivência democrática. A agremiação reforçou que as divergências ideológicas devem ser tratadas no campo do debate e do respeito mútuo.
Por fim, o PT de Gurupi prestou solidariedade aos profissionais e estabelecimentos afetados e anunciou que acionará as autoridades competentes nas esferas administrativa e judicial para apurar a autoria e a divulgação do material, buscando a devida responsabilização dos envolvidos.
Leia a íntegra da nota pública:
NOTA PÚBLICAO PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE GURUPI/TO, por intermédio de seu presidente, vem a público manifestar seu veemente repúdio à elaboração e divulgação de lista contendo nomes de empresas, profissionais liberais e cidadãos que teriam manifestado apoio político ao presidente Lula, acompanhadas de apelos para que se deixem de comprar produtos, contratar serviços ou realizar qualquer tipo de negócio com as pessoas e empresas relacionadas.Em uma sociedade democrática, nenhum cidadão pode ser intimidado, perseguido ou constrangido por exercer seu direito constitucional de escolher livremente seus representantes e manifestar suas convicções políticas.É legítimo que cada pessoa faça suas escolhas comerciais. Entretanto, a utilização de listas públicas e campanhas de boicote para expor, constranger ou intimidar cidadãos em razão de suas posições políticas ultrapassa os limites do exercício regular das liberdades individuais.Entendemos que divergências políticas devem ser enfrentadas por meio do debate democrático, do respeito mútuo e da participação cidadã, jamais pela intimidação, ofensas ou qualquer tipo de agressões.O Partido dos Trabalhadores de Gurupi manifesta sua integral solidariedade às pessoas, empresas e profissionais eventualmente prejudicados pela referida lista e declara publicamente que adotará, junto às autoridades competentes as medidas administrativas e judiciais cabíveis, para buscar a apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos, na medida de suas respectivas condutas, tanto na produção quanto na divulgação da referida lista.Gurupi – TO, 28 de outubro de 2026JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVAPresidente do Partido dos Trabalhadores – PTDiretório Municipal de Gurupi – Tocantins