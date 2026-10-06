Rick Azevedo, do Tocantins, é eleito deputado federal pelo Rio com 191 mil votos

da redação

O tocantinense Rick Azevedo (PSOL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições deste domingo (4), com 191.371 votos, a segunda maior votação entre os candidatos ao cargo no estado. Natural de Dianópolis e com parte da infância e juventude vivida em Taipas do Tocantins, Rick construiu sua trajetória profissional antes de entrar na política, trabalhando em atividades como serviços gerais, frentista, vendedor e balconista de farmácia.

Aos 32 anos, Rick chega à Câmara dos Deputados após conquistar seu primeiro mandato como vereador do Rio em 2024, quando recebeu 29.364 votos. Ele ganhou projeção nacional como fundador do movimento Vida Além do Trabalho (VAT), ligado à mobilização pelo fim da escala 6×1. Para o novo mandato, afirmou que pretende levar ao Congresso pautas relacionadas à jornada de trabalho e aos direitos dos trabalhadores, além de outras bandeiras defendidas durante sua trajetória política.