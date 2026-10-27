Rodrigo Maciel vai disputar presidência da Câmara e afirma ter apoio de nove vereadores

da redação

A disputa pela presidência da Câmara Municipal de Gurupi começa a movimentar os bastidores políticos. Nesta semana, nove vereadores declararam apoio ao vereador Rodrigo Maciel, que busca retornar ao comando do Legislativo municipal.

Entre os parlamentares que manifestaram apoio estão Pedro Morais, André Caixeta, Mário Cezar, Diane da Vitória dos Bichos, Débora Ribeiro, Ronaldo Lira, Walter Coelho, Marílis Fernandes e Romildo Santos.

Rodrigo Maciel já presidiu a Câmara de Gurupi e agora articula apoio para voltar ao cargo. A eleição que definirá a nova presidência da Casa está prevista para dezembro. Até lá, a expectativa é de que as conversas e alianças entre os parlamentares continuem, enquanto os vereadores definem suas posições para a escolha da próxima Mesa Diretora.