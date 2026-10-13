Ronaldo Dimas e deputado Tiago Dimas declaram apoio a Vicentinho Júnior no segundo turno

da redação

O ex-prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas (Podemos) e seu filho, o deputado federal Tiago Dimas (Podemos), anunciaram nesta terça-feira (13) apoio à candidatura de Vicentinho Júnior (PSDB) ao Governo do Tocantins no segundo turno das eleições. O anúncio foi feito durante um café da manhã com a imprensa na residência de Ronaldo Dimas, em Araguaína.

A decisão representa uma mudança no posicionamento político da família, que havia declarado apoio à candidata Professora Dorinha Seabra (União Brasil) durante a primeira etapa da disputa. Ao justificar a adesão, Ronaldo afirmou que a escolha não é motivada por oposição a outros grupos, mas pela defesa de um projeto de desenvolvimento para o estado.

A aproximação reúne antigos adversários políticos em torno da candidatura de Vicentinho, que disputa o segundo turno contra Dorinha. Ronaldo Dimas foi prefeito de Araguaína por dois mandatos e disputou uma vaga no Senado em 2026, enquanto Tiago Dimas exerce mandato de deputado federal.

A adesão dos dois ocorre em um momento de articulação das campanhas para ampliar alianças e conquistar apoio de lideranças regionais. O movimento também tem reflexos no cenário político de Araguaína, onde o atual prefeito, Wagner Rodrigues (União Brasil), mantém apoio a Dorinha.