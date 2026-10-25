Senadora Professora Dorinha se manifesta sobre resultado eleitoral no Tocantins

Nota oficial – senadora Professora Dorinha

A senadora Professora Dorinha, candidata a governadora do Tocantins, agradece as cerca de 300 mil pessoas que compareceram às urnas neste domingo 25 de outubro e depositaram sua confiança nela.

A candidata optou por sempre fazer uma campanha eleitoral limpa, trabalhando de forma correta e mostrando para o Estado que ela tinha o melhor projeto para o Estado.

A candidata deseja aos vencedores do pleito que trabalhem para melhorar a vida da população, afinal nada é mais importante do que os habitantes do nosso querido Tocantins.

A senadora Professora Dorinha sempre estará à disposição do Estado!