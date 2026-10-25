Senadora Professora Dorinha se manifesta sobre resultado eleitoral no Tocantins

Por Redação
A senadora e candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha, divulgou nota oficial para agradecer aos cerca de 300 mil eleitores que votaram em sua candidatura no pleito deste domingo (25). No comunicado,a parlamentar avaliou o desempenho da campanha e desejou gestão aos candidatos eleitos para o Executivo estadual.
Avaliação de campanha e mensagem aos eleitos
Na manifestação, a senadora afirmou ter pautado sua atuação durante o período eleitoral na apresentação de propostas para o Estado. Ao reconhecer o resultado das urnas, a candidata desejou sucesso aos vencedores e defendeu que a prioridade da próxima gestão seja o atendimento às demandas da população tocantinense.
A parlamentar declarou ainda que manterá a atuação no Senado Federal em favor do Estado.
Cenário político e desdobramentos
O posicionamento formal da senadora marca a transição do período das urnas para a reconfiguração das forças políticas no Tocantins. A manifestação pública de respeito ao resultado das urnas consolida o encerramento do processo eleitoral e sinaliza o retorno da parlamentar à rotina legislativa em Brasília, onde deve atuar como interlocutora do Estado no Congresso Nacional diante da nova gestão estadual.
Nota oficial – senadora Professora Dorinha
A senadora Professora Dorinha, candidata a governadora do Tocantins, agradece as cerca de 300 mil pessoas que compareceram às urnas neste domingo 25 de outubro e depositaram sua confiança nela.
A candidata optou por sempre fazer uma campanha eleitoral limpa, trabalhando de forma correta e mostrando para o Estado que ela tinha o melhor projeto para o Estado.
A candidata deseja aos vencedores do pleito que trabalhem para melhorar a vida da população, afinal nada é mais importante do que os habitantes do nosso querido Tocantins.
A senadora Professora Dorinha sempre estará à disposição do Estado!