Tocantins define nova composição da Assembleia Legislativa para 2027

da redação
Os eleitores do Tocantins definiram neste domingo (4) os 24 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa a partir de 2027. Dos eleitos, 17 conseguiram a reeleição, enquanto outros sete nomes chegam à Casa após já terem exercido mandato anteriormente ou conquistarem uma cadeira pela primeira vez. Eduardo Fortes (Republicanos) foi o mais votado, com 35.258 votos, seguido por Léo Barbosa (Republicanos), que recebeu 35.212 votos.
Na composição partidária, Republicanos e PL terão as maiores bancadas, com cinco deputados cada. MDB e União Brasil ficarão com três cadeiras cada, enquanto PSDB e Podemos terão dois representantes. PSD, PV, PCdoB e PRD terão um deputado cada. A nova legislatura terá início em 2027 e será responsável pela atuação parlamentar e pela votação de projetos e propostas de interesse do estado nos próximos quatro anos.
A lista completa dos 24 deputados estaduais eleitos pelo Tocantins para a legislatura a partir de 2027, em ordem de votação, é esta:
- Eduardo Fortes (Republicanos) — 35.258 votos
- Léo Barbosa (Republicanos) — 35.212
- Moisemar Marinho (PL) — 26.158
- Vilmar (PL) — 26.006
- Luciano Oliveira (PSD) — 24.472
- Cleiton Cardoso (Republicanos) — 23.960
- Dr. Danilo Alencar (MDB) — 22.997
- Vanda Monteiro (União) — 22.169
- Cláudia Lelis (PV) — 21.907
- Raul Cayres (MDB) — 21.838
- Wiston Gomes (PL) — 21.797
- Gipão (PL) — 21.469
- Valdemar Júnior (MDB) — 20.957
- Eduardo do Dertins (União) — 20.596
- Nilton Franco (União) — 20.465
- Marcus Marcelo (PL) — 20.354
- Jorge Frederico (PSDB) — 19.752
- Marcos Junior (Podemos) — 18.668
- Toinho Andrade (PSDB) — 17.947
- Ivory de Lira (PCdoB) — 15.404
- Paulinho do Bonifácio (Podemos) — 13.809
- Katia Chaves (Republicanos) — 13.159
- Eduardo Madruga (Republicanos) — 10.329
- Marcos Duarte (PRD) — 9.733