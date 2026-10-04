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domingo, 4 outubro

Política

Tocantins define nova composição da Assembleia Legislativa para 2027

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

da redação

Os eleitores do Tocantins definiram neste domingo (4) os 24 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa a partir de 2027. Dos eleitos, 17 conseguiram a reeleição, enquanto outros sete nomes chegam à Casa após já terem exercido mandato anteriormente ou conquistarem uma cadeira pela primeira vez. Eduardo Fortes (Republicanos) foi o mais votado, com 35.258 votos, seguido por Léo Barbosa (Republicanos), que recebeu 35.212 votos. 

Na composição partidária, Republicanos e PL terão as maiores bancadas, com cinco deputados cada. MDB e União Brasil ficarão com três cadeiras cada, enquanto PSDB e Podemos terão dois representantes. PSD, PV, PCdoB e PRD terão um deputado cada. A nova legislatura terá início em 2027 e será responsável pela atuação parlamentar e pela votação de projetos e propostas de interesse do estado nos próximos quatro anos.

A lista completa dos 24 deputados estaduais eleitos pelo Tocantins para a legislatura a partir de 2027, em ordem de votação, é esta:

  1. Eduardo Fortes (Republicanos) — 35.258 votos
  2. Léo Barbosa (Republicanos) — 35.212
  3. Moisemar Marinho (PL) — 26.158
  4. Vilmar (PL) — 26.006
  5. Luciano Oliveira (PSD) — 24.472
  6. Cleiton Cardoso (Republicanos) — 23.960
  7. Dr. Danilo Alencar (MDB) — 22.997
  8. Vanda Monteiro (União) — 22.169
  9. Cláudia Lelis (PV) — 21.907
  10. Raul Cayres (MDB) — 21.838
  11. Wiston Gomes (PL) — 21.797
  12. Gipão (PL) — 21.469
  13. Valdemar Júnior (MDB) — 20.957
  14. Eduardo do Dertins (União) — 20.596
  15. Nilton Franco (União) — 20.465
  16. Marcus Marcelo (PL) — 20.354
  17. Jorge Frederico (PSDB) — 19.752
  18. Marcos Junior (Podemos) — 18.668
  19. Toinho Andrade (PSDB) — 17.947
  20. Ivory de Lira (PCdoB) — 15.404
  21. Paulinho do Bonifácio (Podemos) — 13.809
  22. Katia Chaves (Republicanos) — 13.159
  23. Eduardo Madruga (Republicanos) — 10.329
  24. Marcos Duarte (PRD) — 9.733
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