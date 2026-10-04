Tocantins define nova composição da Assembleia Legislativa para 2027

da redação

Os eleitores do Tocantins definiram neste domingo (4) os 24 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa a partir de 2027. Dos eleitos, 17 conseguiram a reeleição, enquanto outros sete nomes chegam à Casa após já terem exercido mandato anteriormente ou conquistarem uma cadeira pela primeira vez. Eduardo Fortes (Republicanos) foi o mais votado, com 35.258 votos, seguido por Léo Barbosa (Republicanos), que recebeu 35.212 votos. 

Na composição partidária, Republicanos e PL terão as maiores bancadas, com cinco deputados cada. MDB e União Brasil ficarão com três cadeiras cada, enquanto PSDB e Podemos terão dois representantes. PSD, PV, PCdoB e PRD terão um deputado cada. A nova legislatura terá início em 2027 e será responsável pela atuação parlamentar e pela votação de projetos e propostas de interesse do estado nos próximos quatro anos.

A lista completa dos 24 deputados estaduais eleitos pelo Tocantins para a legislatura a partir de 2027, em ordem de votação, é esta: