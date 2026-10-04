Tocantins define os oito deputados federais que assumem mandato em 2027

da redação

Os eleitores do Tocantins definiram, neste domingo (4), os oito representantes do estado na Câmara dos Deputados para a legislatura que começa em 2027. Professora Janad Valcari (PP) foi a candidata mais votada, com 99.026 votos, seguida por Jair Farias (União Brasil), que recebeu 93.869 votos, e Lucas Campelo (Republicanos), com 85.376 votos. Também conquistaram vagas Ricardo Ayres, Fabio Vaz, Filipe Martins, Sandoval Cardoso e Iratã Abreu.

O Republicanos garantiu a maior bancada do Tocantins na Câmara Federal, com três representantes eleitos: Lucas Campelo, Ricardo Ayres e Fabio Vaz. PP, União Brasil, PL, Podemos e PSDB elegeram um deputado cada. Os parlamentares terão mandato de quatro anos, com início em fevereiro de 2027, e serão responsáveis por representar os interesses do estado no Congresso Nacional, participar da elaboração de leis e votar propostas que impactam o país e a população tocantinense.