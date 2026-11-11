Vicentinho testa força política em Brasília e cobra R$ 360 milhões da bancada coordenada pela senadora Dorinha para saúde e segurança das mulheres

Por Wesley Silas

Em sua primeira agenda institucional com a representação tocantinense no Congresso Nacional após a eleição, o governador eleito Vicentinho Júnior (PSDB) apresentou um pacote de demandas prioritárias ao orçamento federal de 2027. O encontro, ocorrido nesta quarta-feira (11), foi coordenado pela senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil), responsável pela coordenação da bancada federal do Tocantins.

A coordenação da bancada estadual desempenha um papel estratégico no Congresso Nacional: cabe à senadora articular a destinação das emendas parlamentares conjuntas e intermediar as pautas prioritárias do estado junto ao Governo Federal e às comissões orçamentárias do Congresso.

“A saúde é uma prioridade da qual não abro mão. Precisamos unir forças para melhorar o atendimento, reduzir as filas e garantir que nossos hospitais funcionem melhor. O dever do Governo do Estado é estar em Brasília e buscar os recursos para atender a nossa gente”, declarou o governador eleito.

A reunião contou ainda com aliados estratégicos do governador eleito, como o senador Eduardo Gomes (PL) e o deputado federal Carlos Gaguim (UB). Ao todo, Vicentinho formalizou seis ofícios à bancada, destacando as solicitações de R$ 300 milhões para o custeio da Média e Alta Complexidade (MAC) do SUS e R$ 60 milhões para a implantação de unidades regionais da Casa da Mulher Brasileira no interior do estado.

Prioridades orçamentárias e infraestrutura

No setor de saúde, a verba pleiteada visa reduzir as filas de espera por exames e cirurgias, além de dar fôlego ao caixa do Estado para acelerar a conclusão das obras dos hospitais regionais de Araguaína e Gurupi, reestruturar o Hospital Geral de Palmas (HGP) e dar andamento aos projetos hospitalares de Porto Nacional, Divinópolis, Taguatinga e Luzinópolis

No eixo de infraestrutura e economia, o pacote de solicitações inclui:

Duplicação da BR-010: trecho estratégico entre Palmas e Porto Nacional.

Conclusão da BR-242: avanço nas obras no trecho de acesso ao município de Taguatinga.

Integração ferroviária: retomada da ligação entre a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) e a Ferrovia Norte-Sul, em Figueirópolis.

Equilíbrio fiscal: articulação de medidas legislativas para mitigar potenciais perdas na arrecadação do Fundo de Participação dos Estados (FPE) no exercício de 2027.

Apenas um entre os 08 deputados federais eleitos pelo Tocantins para o mandato 2027-2030 foi da base de Vicentinho

Os 8 deputados federais eleitos pelo Tocantins para a 58ª legislatura (mandato de 2027 a 2031), listados por ordem de votação nas eleições de 4 de outubro de 2026, são:

Professora Janad Valcari (PP) – 99.026 votos (10,92%)

Jair Farias (União Brasil) – 93.869 votos (10,35%)

Lucas Campelo (Republicanos) – 85.376 votos (9,41%)

Ricardo Ayres (Republicanos) – 67.837 votos (7,48%)

Fabio Vaz (Republicanos) – 64.601 votos (7,12%)

Filipe Martins (PL) – 64.068 votos (7,06%)

Sandoval Cardoso (Podemos) – 61.747 votos (6,81%)

Iratã Abreu (PSDB) – 25.302 votos (2,79%)

A necessidade de Vicentinho Júnior (PSDB) governar mantendo uma boa relação com a bancada federal do Tocantins é absolutamente desafiadora pelas particularidades da política tocantinense.

Embora o seu grupo político direto tenha elegido apenas o deputado federal Iratã Abreu (PSDB) e o senador Alexandre Guimarães (MDB), os fatores institucionais e orçamentários tornam a repactuação política indispensável:

Desafios diplomáticos

Embora mantenha o mandato de deputado federal durante a transição até a posse em 6 de janeiro de 2027, a presença de Vicentinho Júnior no encontro antecipa os desafios diplomáticos de sua gestão. Integrar os interesses das diferentes forças políticas da bancada — composta por correligionários, aliados e opositores — exigirá constante capacidade de negociação.