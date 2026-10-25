Vicentinho Júnior vence o segundo turno e é eleito governador do Tocantins

da redação

O deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) foi eleito governador do Tocantins neste domingo (25), após vencer o segundo turno das eleições de 2026 contra a senadora Professora Dorinha (União Brasil). O resultado representa uma virada em relação ao primeiro turno, realizado em 4 de outubro, quando Dorinha terminou na frente, com 45,52% dos votos válidos, enquanto Vicentinho obteve 43,94%. A vitória foi projetada pelo instituto Datafolha durante a apuração.

Empresário e filho do ex-senador Vicentinho Alves, o governador eleito está em seu terceiro mandato como deputado federal. Durante a campanha, defendeu mudanças na administração estadual, melhorias nos serviços públicos e a conclusão de obras.

Para assumir o governo, Vicentinho terá como vice o deputado estadual Amélio Cayres (MDB). A nova gestão ficará responsável por definir as prioridades do Tocantins para os próximos quatro anos.