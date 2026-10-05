Vicentinho obtém apoio de 8 vereadores de Gurupi no início do 2º turno, incluindo aliados de Laurez e Léo Barbosa

Por Wesley Silas
PALMAS — O candidato ao governo do Tocantins Vicentinho Júnior (PSDB) iniciou a campanha de segundo turno nesta segunda-feira (5) reunindo novos apoios políticos em Gurupi, terceiro maior colégio eleitoral do estado. Durante e após coletiva de imprensa realizada na capital, o tucano confirmou a adesão de oito vereadores do município — quatro deles ligados ao vice-governador Laurez Moreira (PSD) e a vereadora Débora Ribeiro (Republicanos), ligada ao deputado estadual Léo Barbosa (Republicanos) —, em um movimento articulado para ampliar a penetração territorial da candidatura no sul do estado.
Articulação em Gurupi e composição da base
A entrada do grupo de parlamentares gurupienses ocorreu em dois momentos ao longo do dia. Na coletiva oficial, anunciaram apoio os vereadores Pedro Morais (PSD), André Caixeta (PSB), Marílis Fernandes (PSD) e Mário César — nomes alinhados à base do vice-governador Laurez Moreira.
Na sequência do evento, oficializaram adesão os vereadores Rodrigo Maciel, Romildo Santos, Walter Coelho e Débora Ribeiro (Republicanos). A presença de Débora chama atenção por sua proximidade política com o deputado estadual Léo Barbosa, sinalizando dissidências pontuais na base governista no âmbito municipal.
Estratégia de TV, pesquisas e pautas administrativas
Durante o pronunciamento, Vicentinho ressaltou que a igualdade no tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão mudará a dinâmica da disputa neste segundo turno. O candidato voltou a criticar os levantamentos institucionais de intenção de voto divulgados no primeiro turno, argumentando que os dados induziram a uma falsa percepção de liquidez do pleito, que acabou decidido por uma margem inferior a 10 mil votos.
No campo das propostas, o postulante defendeu a realização de concursos públicos, a manutenção de garantias aos trabalhadores terceirizados do Estado e a criação de uma ouvidoria para fiscalização orçamentária. Questionado sobre alinhamentos ideológicos, o candidato declarou que suas posições pessoais sobre a política nacional não condicionarão a gestão do Estado, citando o apoio simultâneo ao setor do agronegócio e a programas voltados a comunidades tradicionais e povos indígenas.
Análise Política
Análise do Portal Atitude: A conquista de mais da metade da Câmara Municipal de Gurupi indica uma estratégia focada em desconstruir o favoritismo da adversária a partir do sul do estado, região de forte peso eleitoral. Ao atrair tanto aliados históricos de Laurez Moreira quanto quadros ligados a Léo Barbosa, Vicentinho busca compensar eventuais fragilidades partidárias regionais com a capilaridade de lideranças com voto territorializado. O movimento transfere para a campanha de rua em Gurupi a responsabilidade de converter o favoritismo dos vereadores em margem real nas urnas.