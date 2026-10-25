Votação é prorrogada até as 19h em todo o Brasil após decisão do TSE

da redação

O Tribunal Superior Eleitoral determinou neste domingo (25) a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições de 2026 até as 19h em todo o Brasil. A decisão foi tomada após pedidos para ampliar o prazo diante de relatos de dificuldades no transporte público e problemas que estariam dificultando o deslocamento de eleitores até os locais de votação.

A medida amplia em duas horas o período previsto inicialmente para o encerramento da votação, marcado para as 17h, no horário de Brasília. A decisão ocorre em meio a questionamentos sobre a garantia de acesso dos eleitores às urnas. O caso envolve o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.