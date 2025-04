Caminhão-tanque com gasolina tomba e causa vazamento de combustível na TO-070, próximo a Aliança

da redação

Um caminhão-tanque carregado com gasolina tombou nesta sexta-feira (4) na rodovia TO-070, a cerca de 20 km após o município de Aliança do Tocantins, no sentido Brejinho de Nazaré. De acordo com o motorista, o veículo transportava 30 mil litros de gasolina, dos quais cerca de 20 mil litros vazaram na pista.

A carga altamente inflamável exigiu ação imediata do Corpo de Bombeiros Militar, que enviou ao local uma equipe com quatro militares, acompanhada de uma viatura de combate a incêndio (ABT) e uma auto salvamento (AS).

Segundo os bombeiros, a pista foi interditada nos dois sentidos por conta do risco de explosão. O tráfego de veículos está sendo desviado por uma rota alternativa nas proximidades, até que a situação seja completamente controlada.

A corporação informou ainda que não houve vítimas e que o motorista do caminhão está bem.