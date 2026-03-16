Projeto Horta Comunitária: APAEs de Gurupi e Aliança, com apoio do deputado Eduardo Fortes, renovam parcerias parceria com a Cooperfrigu e fortalecem inclusão social

Acordos garantem suporte financeiro e alimentar para instituições que promovem a inclusão social na região Sul do Estado. Por Redação

Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais ( APAE ) de Gurupi e de Aliança do Tocantins consolidaram, na sexta-feira (13), a renovação de convênios estratégicos com a Cooperfrigu Foods e o projeto Horta Comunitária, idealizado pelo deputado Eduardo Fortes . O ato, realizado na sede da cooperativa em Gurupi, assegura a continuidade de recursos e assistência alimentar para as atividades das duas instituições.

A parceria com a Cooperfrigu ocorre por meio do Projeto Socioambiental Cooperar, que completa mais de três anos de apoio ininterrupto às entidades. Segundo a diretoria das instituições, essa colaboração é fundamental para a manutenção da infraestrutura e dos atendimentos especializados oferecidos aos assistidos.

O evento reuniu lideranças do setor produtivo e social, incluindo o presidente da Cooperfrigu Foods, Oswaldo Stival, a presidente do Projeto Cooperar, Andrea Stival, e os presidentes das APAEs beneficiadas: Fábio Lodi (Gurupi) e João Lourenço (Aliança).

Além do suporte financeiro e logístico da cooperativa, as instituições renovaram o vínculo com o projeto Horta Comunitária, idealizado pelo deputado estadual Eduardo Fortes. A iniciativa fornece hortaliças, legumes e verduras frescos, que complementam a nutrição dos alunos e auxiliam na redução de custos operacionais das sedes.

O deputado Eduardo Fortes reiterou a importância de unir forças entre o poder público e a iniciativa privada. “A APAE desempenha um papel essencial na nossa sociedade e necessita de apoio contínuo. Através da Horta Comunitária, garantimos que alimentos de qualidade cheguem à mesa de quem mais precisa, fortalecendo o impacto social dessas entidades”, afirmou o parlamentar. Rede de proteção social no Sul do Tocantins