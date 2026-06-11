Cariri recebe auditoria do TCE-TO e reforça compromisso com a Primeira Infância

Da Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins recebeu, nesta semana, a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO) para uma importante agenda de acompanhamento e avaliação das políticas públicas voltadas à Primeira Infância no município.

A auditoria foi conduzida por Wilson Crepaldi Sozim, Auditor de Controle Externo e coordenador dos trabalhos, juntamente com os Auditores de Controle Externo Roberta Xavier de Carvalho e Cássio dos Santos Santiago. Durante a visita, a equipe técnica percorreu diferentes setores da administração municipal, incluindo Assistência Social, Educação, Saúde e Conselho Tutelar, realizando levantamentos, análises e reuniões com as equipes responsáveis.

O trabalho teve como objetivo verificar a execução das políticas públicas destinadas ao desenvolvimento integral das crianças, avaliando programas, ações, planejamentos e instrumentos de gestão relacionados à Primeira Infância. Participaram as secretárias municipais de saúde, Maria Auxiliadora da Paixão Aires, da Assistência Social, Ana Paula Carvalho, o Controlador Interno, Kauan Marins, a diretora do CMEi Professora Luzia, Eleuma Luciano, a Secretária Municipal de Educação, Micheline Almeida e o prefeito Elton Moreira “Tetin”.

Ao final da agenda, os auditores apresentaram um relatório preliminar contendo recomendações e apontamentos técnicos que contribuirão para o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pelo município. A gestão municipal terá agora a oportunidade de analisar as observações apresentadas e promover os encaminhamentos necessários para fortalecer ainda mais os serviços oferecidos à população.

Para o prefeito Tetin, a visita representa um importante momento de diálogo institucional e aprimoramento da gestão pública.

“Recebemos a equipe do Tribunal de Contas com responsabilidade, transparência e espírito colaborativo. As recomendações apresentadas contribuem para o fortalecimento das políticas públicas e nos ajudam a aperfeiçoar cada vez mais o atendimento às nossas crianças e famílias. Seguimos comprometidos com uma gestão eficiente e com a construção de um futuro melhor para a nossa população”, destacou o prefeito.

A Prefeitura de Cariri reafirma seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços públicos, a transparência na gestão e o fortalecimento das políticas voltadas à Primeira Infância, reconhecendo a importância de investir hoje no desenvolvimento das futuras gerações.