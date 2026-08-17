Tragédia na TO-010 deixa seis mortos após colisão entre carro e caminhão

da redação

Uma grave colisão entre um carro de passeio e um caminhão deixou seis pessoas mortas na noite deste domingo (16), na TO-010, nas proximidades de Bielândia, distrito de Filadélfia, no norte do Tocantins. Entre as vítimas estão uma criança de 8 anos e uma adolescente de 16. Segundo informações da Polícia Militar, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu a batida frontal. O impacto foi tão forte que o caminhão acabou tombando e o carro ficou completamente destruído.

Cinco ocupantes do automóvel morreram ainda no local, enquanto uma sexta vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos durante o deslocamento para atendimento hospitalar. As vítimas foram identificadas como Lourimar Martins da Silva, Lucileia Pereira da Silva, Raimundo Pereira da Luz, Raymary Pereira da Luz, Victor Pereira da Luz e Raimunda Martins da Silva. Equipes de resgate e do Instituto Médico Legal foram mobilizadas para atender a ocorrência, e as circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades. A tragédia provocou forte comoção em Bielândia e em outros municípios da região.