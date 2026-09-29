Gurupi: PF investiga extração ilegal de minério e lavagem de dinheiro

Ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão no âmbito de investigação sobre um suposto esquema de extração ilegal de minério de manganês, usurpação de bens da União e lavagem de dinheiro em Gurupi, Tocantins.

Por Redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29/9), a Operação Berço Clandestino, com o objetivo de investigar um suposto esquema de extração ilegal de minério de manganês, usurpação de bens da União e lavagem de dinheiro.

A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados e às empresas envolvidas, localizados nos municípios de Goiânia/GO, Uruaçu/GO e Marabá/PA, expedidos pela Subseção Judiciária de Gurupi/TO.

Também foi determinado o bloqueio de valores em sete contas bancárias, até o limite de R$ 2.101.400, montante apontado pela investigação como relacionado à comercialização de minério de origem supostamente ilegal.

A operação decorre de investigação iniciada pela Polícia Federal após a identificação de transporte e de comercialização de minério cuja origem declarada apresentava indícios de irregularidade. As investigações apontam para a existência de uma rede de pessoas físicas e jurídicas supostamente utilizada para a movimentação e para a ocultação de recursos financeiros provenientes da atividade criminosa.

Os investigados poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, extração ilegal de recursos minerais e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados ao longo das investigações.