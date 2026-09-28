Polícia conclui investigação sobre morte de Gustavo e indicia pai e madrasta

da redação

A Polícia Civil do Tocantins concluiu o inquérito que investigou a morte de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, ocorrida em agosto, em Palmas. O pai da criança, Igor Gustavo Veloso de Sousa, e a madrasta, Kathellen Moreira, foram indiciados após quase dois meses de investigação. Os dois estão presos preventivamente.

A apuração começou após o menino ser encontrado morto na residência do pai, inicialmente sob a versão de que teria ocorrido um afogamento, mas exames periciais apontaram lesões compatíveis com agressões e descartaram essa hipótese.

Durante a investigação, a Polícia Civil analisou laudos, depoimentos e outros elementos para definir a participação de cada suspeito. O pai já era investigado por homicídio qualificado e tortura, enquanto a atuação da madrasta também foi analisada, inclusive sob a possibilidade de omissão diante das agressões.

A conclusão do inquérito será apresentada pela polícia nesta segunda-feira (28), quando deverão ser detalhados os crimes atribuídos a cada um. O caso agora segue para análise do Ministério Público e da Justiça.