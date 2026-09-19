Réu é absolvido em julgamento de caso relacionado ao tiroteio da Copa do Craque em Gurupi

da redação

O julgamento do caso envolvendo o tiroteio ocorrido durante a Copa do Craque, em Gurupi, terminou nesta sexta-feira (18) com a absolvição do réu pelo Conselho de Sentença. O processo estava relacionado ao episódio registrado em 1º de fevereiro, durante a competição realizada no setor Nova Fronteira, quando um confronto armado deixou Allyson Pinheiro de Sousa morto e outras quatro pessoas feridas.

O acusado havia sido levado a júri popular após decisão que apontou indícios suficientes para que as acusações fossem analisadas pelos jurados. O caso ganhou repercussão devido à violência ocorrida em meio ao público que acompanhava a competição esportiva.

Allyson Pinheiro de Sousa morreu em decorrência dos disparos. Daurival Marquezan Júnior, conhecido como Juninho, 35 anos, foi atingido por um projétil que entrou no pescoço, saiu na costela e atingiu a vértebra T1, o que o deixou paraplégico, sem movimentos da cintura para baixo. Também foram atingidos Altina Correia da Silva, Bruna Chaves Neckel e Dilvane Pereira Rodrigues. Em juízo, Bruna relatou que foi atingida por um disparo que entrou pelo flanco e saiu pelo glúteo, e que não percebeu o ferimento imediatamente por causa do tumulto. Daurival afirmou que não viu quem atirou e não conhece os envolvidos.

Com o encerramento do julgamento, o Conselho de Sentença decidiu pela absolvição do réu, colocando fim à etapa do processo que estava sob análise do Tribunal do Júri.