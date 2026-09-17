Candidatos a deputado estadual caem de 312 para 209 sem somar as desistências no Tocantins entre 2022 e 2026

Na Câmara Federal, pedidos de registro recuam de 161 para 98; NOVO e Podemos lideram as desistências na estadual, e Missão, Republicanos e Podemos na federal

Por Wesley Silas

O número de candidatos a deputado estadual no Tocantins caiu de 312, em 2022, para 209 no pleito deste ano, recuo de 33%. Na disputa pela Câmara Federal, os pedidos de registro passaram de 161 para 98, queda de 39%. Os dados comparam as candidaturas protocoladas na Justiça Eleitoral nas duas eleições e mostram um encolhimento de 103 registros na Assembleia e de 63 na federal.

Cenário geral: queda nas proporcionais, estabilidade nas majoritárias

O recuo concentra-se nas disputas proporcionais. Senado e governo mantiveram o mesmo número de concorrentes:

Senado: 13 candidatos em 2022, quando uma vaga foi disputada e vencida por Dorinha Seabra; 13 novamente em 2026, agora com duas cadeiras em jogo.

Governo: 8 candidatos em 2022, mesmo número registrado em 2026.

Estadual: 14 baixas, NOVO e Podemos lideram

Dos 209 pedidos de registro para a Assembleia, 14 candidatos estão fora da disputa: 12 por renúncia, um por ausência de desincompatibilização e um por inelegibilidade infracional, caso de Otoniel Andrade (PRD).

O partido com mais baixas é o NOVO, com três renúncias entre 13 concorrentes. O Podemos também perdeu três candidatos entre 18 registros. Em seguida vêm Republicanos, Solidariedade e PSOL/Rede, com duas desistências cada, e União Brasil e PRD, com uma cada. No PSOL/Rede, os dois únicos candidatos que pediram registro deixaram a disputa.

Relação dos desistentes, por partido:

NOVO (13 pedidos de registros). Desistiram: Adriano Royal Pet, Letícia Fernanda e Nelcivan Feitosa, por renúncia

(13 pedidos de registros). Desistiram: Adriano Royal Pet, Letícia Fernanda e Nelcivan Feitosa, por renúncia Podemos (18 pedidos de registros). Desistiram: Marcos Vicente, Luana Ribeiro e José do Podemos

(18 pedidos de registros). Desistiram: Marcos Vicente, Luana Ribeiro e José do Podemos Republicanos (21): Iderval e Pedro Júnior, por renúncia

(21): Iderval e Pedro Júnior, por renúncia Solidariedade (7): Gisele Rezek e Manoel Queiroz, por renúncia

(7): Gisele Rezek e Manoel Queiroz, por renúncia PSOL/Rede (2): Nilma Guerreira e Silvio de Sousa, por renúncia

(2): Nilma Guerreira e Silvio de Sousa, por renúncia União Brasil (14): Elseni Milhomem, por renúncia

(14): Elseni Milhomem, por renúncia PRD (15): Otoniel Andrade, por inelegibilidade infracional

Sem desistências registradas: PSDB (25 pedidos), MDB (19), PL (18), PSD (18), PT (12), PCdoB (7), DC (6), PV (4) e Democrata (3). O PP mantém sete candidatos, o menor número entre os partidos que informaram dados, com uma renúncia.

Federal: 98 registros e 12 baixas

A Justiça Eleitoral recebeu 98 pedidos de registro para a Câmara Federal; 12 candidatos estão inaptos para concorrer, a maioria por renúncia. Os partidos com mais baixas são Missão, Republicanos e Podemos, com dois casos cada.

Relação dos desistentes, por partido:

Missão (6 pedidos registros): Desistiram, Brunna Fernandes e Daniel Basto

(6 pedidos registros): Desistiram, Brunna Fernandes e Daniel Basto Republicanos (7): Poliana Radar e Rosanio Fernandes

(7): Poliana Radar e Rosanio Fernandes Podemos (9): Paulo Baré e a professora Valéria Domingues

(9): Paulo Baré e a professora Valéria Domingues União Brasil/PP (9 registros na federação): Lázaro Botelho, ex-deputado federal

(9 registros na federação): Lázaro Botelho, ex-deputado federal PSB (8): Ronaldo da Saúde

(8): Ronaldo da Saúde Rede (4): Liliane Manicure

(4): Liliane Manicure NOVO (4): Bruno Freitas

(4): Bruno Freitas PSOL (sem número informado): Edgar Gomes

(sem número informado): Edgar Gomes PRD (2): Elmir Alves

Sem desistências: PL (9), PSDB (9), PDT (9), PT (6), DC (4), Democrata (3) e PV (2, na disputa por uma das oito vagas do Tocantins na Câmara).

Menos candidatos não significa disputa mais qualificada

A queda é sintoma do aumento do custo das campanhas proporcionais e da concentração de estrutura partidária: legendas como PT, PL, PSDB, PSD e MDB mantêm chapas completas, enquanto siglas menores perdem registros no meio do processo — no limite, o PSOL/Rede perdeu 100% da própria chapa na estadual. A retirada de Lázaro Botelho, nome com histórico eleitoral consolidado, reforça a leitura de que mesmo candidaturas viáveis enfrentam obstáculos de ordem legal e operacional.