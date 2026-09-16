Oito cidades do Tocantins registram temperaturas entre as maiores do Brasil

da redação
O forte calor colocou oito cidades do Tocantins entre as 20 maiores temperaturas registradas no país, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O destaque foi Araguaçu, que marcou 40,4 °C e ficou na segunda posição do ranking nacional. Peixe, com 40,0 °C, apareceu em quinto lugar.
Além das duas cidades, também entraram no ranking Palmas, com 39,8 °C; Porto Nacional, com 39,7 °C; Formoso do Araguaia, com 39,4 °C; Paranã e Taguatinga, ambas com 39,2 °C; e Santa Rosa do Tocantins, com 39,1 °C. Os números mostram que o calor intenso atingiu diferentes regiões do Estado, levando várias cidades tocantinenses a figurar entre as temperaturas mais elevadas registradas no Brasil.
Confira as cidades tocantinenses no ranking nacional:
- 2º – Araguaçu: 40,4 °C
- 5º – Peixe: 40,0 °C
- 9º – Palmas: 39,8 °C
- 13º – Porto Nacional: 39,7 °C
- 16º – Formoso do Araguaia: 39,4 °C
- 18º – Paranã: 39,2 °C
- 19º – Taguatinga: 39,2 °C
- 20º – Santa Rosa do Tocantins: 39,1 °C