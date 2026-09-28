O que acontece com o corpo durante a anestesia geral? Médica explica como o organismo é monitorado

Mesmo inconsciente, o paciente permanece sob acompanhamento contínuo do anestesiologista, que controla funções vitais e ajusta os medicamentos durante a cirurgia

Por Redação

Para o paciente, o período entre o início da anestesia geral e o despertar pode parecer um intervalo de poucos segundos. Enquanto ele permanece inconsciente, porém, o organismo continua reagindo aos medicamentos e aos estímulos da cirurgia. Nesse período, o anestesiologista monitora funções como respiração, pressão arterial, frequência cardíaca e oxigenação.

A médica anestesiologista e cooperada da Coopanest Tocantins, Renata Freitas, explica que a anestesia geral promove a perda de consciência de maneira controlada e reversível. Diferentemente do sono natural, o paciente não percebe o que acontece ao seu redor e, normalmente, não guarda lembranças daquele período.

“A profundidade da anestesia é ajustada conforme o tipo de cirurgia e a resposta de cada paciente. Não existe uma dose ou uma técnica exatamente igual para todos”, esclarece.

Os medicamentos anestésicos podem reduzir o estímulo respiratório, modificar os batimentos cardíacos e provocar variações na pressão arterial. Como são efeitos conhecidos, o paciente permanece conectado a monitores que fornecem informações em tempo real sobre o ritmo cardíaco, a pressão, a saturação de oxigênio e a quantidade de gás carbônico eliminada na respiração.

Dependendo do porte da cirurgia e das condições clínicas do paciente, também podem ser acompanhadas a temperatura corporal, a função neuromuscular, a produção de urina e a perda de sangue.

“O anestesiologista não observa apenas números isolados. Avaliamos como o organismo responde à cirurgia e aos medicamentos. Assim, conseguimos identificar alterações rapidamente e, muitas vezes, intervir antes que se tornem um problema maior”, afirma Renata.

As intervenções podem envolver medicamentos, líquidos, ajustes na anestesia ou suporte à respiração. Em determinadas cirurgias, é necessária a intubação, com a colocação de um tubo na traqueia conectado ao aparelho de anestesia. O recurso permite administrar oxigênio e controlar a ventilação enquanto a capacidade de respirar e os reflexos de proteção das vias aéreas estão temporariamente reduzidos. Nem toda anestesia geral, entretanto, exige intubação.

Mais do que “fazer o paciente dormir”

Mesmo inconsciente, o organismo pode responder aos estímulos cirúrgicos. Por isso, a anestesia geral combina medicamentos para promover a inconsciência, controlar a dor, reduzir as respostas do corpo à cirurgia e, quando necessário, proporcionar relaxamento muscular.

“Um dos principais mitos é pensar que o anestesiologista apenas faz o paciente dormir e retorna quando a cirurgia termina. Na realidade, permanecemos ao lado dele durante todo o procedimento, acompanhando e controlando as funções vitais”, ressalta a médica.

Ao final da cirurgia, a administração dos anestésicos é reduzida ou interrompida. Conforme as substâncias são eliminadas ou metabolizadas, o paciente recupera gradualmente a consciência, os reflexos e a capacidade de respirar sem auxílio. O anestesiologista acompanha esse processo até que seja seguro encaminhá-lo à recuperação pós-anestésica.

Após o despertar, podem ocorrer sonolência, frio, tremores, náusea, tontura, boca seca, desorientação passageira ou desconforto na garganta, quando houve intubação. As reações variam de acordo com cada pessoa, o procedimento e os medicamentos utilizados. Na recuperação, sintomas como dor e náusea também são avaliados e tratados.

Segundo Renata, a segurança começa antes da entrada no centro cirúrgico. Idade, peso, doenças preexistentes, alergias, medicamentos em uso, experiências anteriores com anestesia e características da cirurgia são considerados no planejamento.

“Mesmo completamente inconsciente, o paciente tem um médico dedicado a observar, minuto a minuto, como seu organismo está respondendo e a intervir sempre que necessário”, conclui.